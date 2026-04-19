Ökölvívás: ősszel jön a korosztályos világversenydömping

A hét közepén a World Boxing bejelentette, hogy megvan az idei U19-es ökölvívó-világbajnokság helyszíne. A vb-t Montenegróban, pontosabban Budvában rendezik meg, október 14. és 28. között. Ez lesz az új, NOB által is elismert világszövetség második világbajnoksága ebben a korosztályban, az elsőt 2024 novemberében tartották meg az Egyesült Államokban.

Ezzel az U19-es vb csatlakozott ahhoz az őszi korosztályos világversenydömpinghez, amit az Európa-bajnokságok alkotnak: az U17-es Eb-t (Montenegró) és az U15-ös kontinensviadalt (Törökország) is októberben rendezik meg, előbbit a hónap első (1-12.), utóbbit a második felében (17-26.). Az U23-as Európa-bajnokságnak pedig Porec ad majd otthont, november 14. és 25. között.

Októberben tehát bőven lesz mit figyelni utánpótlás-ökölvívásban,

főleg, hogy a tervek szerint mindegyik viadalon szurkolhatunk majd magyar indulónak.

Persze, addig sem maradnak verseny nélkül a fiatalok, akik többek mellett az Énekes-emlékversenyen, a Dracula Openen és a Bangkokban megrendezett nyári olimpiai kvalifikációs viadalon is megmutathatták magukat (utóbbin négy magyar induló volt), az U23-asok pedig a felnőttek között bontogatják a szárnyaikat, többen például a nagy múltú debreceni Bocskai István nemzetközi emlékversenyen is ringbe léptek, Szira Zsófia pedig meg sem állt az aranyéremig.

A magyar csapat a brazíliai felnőttvilágkupán; balról az első Szira Zsófia, jobbról az ötödik Kovács Kruzító Forrás: MÖSZ

A jövő héten újra a nagyok között bizonyíthat, ugyanis kezdődik április 20-án a brazíliai felnőttvilágkupa, amelyen értékes World Boxing-ranglistapontokért küzdenek majd az indulók. A magyar válogatott kilenc fővel indul a viadalon, Szira mellett Kovács Kruzító is U23-asként méreti meg magát.

De vissza a fiatalabbakhoz:

az U19-es, az U17-es és az U15-ös korosztály képviselőinek a következő nagy feladat az egri Bornemissza Gergely-emlékversenyen jön el

május végén, ahol várhatóan ismét népes nemzetközi mezőny gyűlik majd össze.

(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ, archív)