Nemzeti Sportrádió

MotoGP: a hétvégén tárgyalnak a Magyar Nagydíj jövőjéről

2026.06.03. 11:01
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Magyar Nagydíj Gyulay Zsolt Balaton Park Moto GP
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a gyorsaságimotoros-világbajnokság hétvégén sorra kerülő balatonfőkajári futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a Magyar Nagydíj jövőjéről.

A sportvezető erről szerda reggel, az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában beszélt, hozzátéve, hogy az egyeztetésen valószínűleg ott lesz majd a sportért felelős államtitkár, valamint a belügyminiszter is, akihez a sport tartozik a jelenlegi kormányban.

„Volt egy tízéves szerződés egy olyan céggel, amely most felszámolás alatt van, ezért mi beugrottunk és sikerült erre az évre leszerződni a versenyhétvége lebonyolításáról. A jövő ugyanakkor nagy kérdés, a MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a mogyoródi pálya jelenleg nem alkalmas motoversenyek rendezésére” – fogalmazott Gyulay Zsolt. Hangsúlyozta, mivel a Hungaroringen minden évben sor kerül a Formula–1-es Magyar Nagydíjra, így Budapest közvetlen környezetében már van egy nagy világesemény, ebből a szempontból is jó, hogy a gyorsasági motorosok királykategóriájának viadalait a Balaton mellett rendezik.

„A HUMDA csődbe menetele után a Dorna kérésére lettünk mi az idei esemény promóterei. Ennek részben az is az oka, hogy a Formula–1 jogtulajdonosa, a Liberty Media többségi tulajdonosa a Dornának. A kormányrendelet március végén jelölte ki a Hungaroring Sport Zrt.-t a feladatokra, így április elején kezdhettük el árulni a jegyeket, amelyek a rövid idő ellenére jól fogynak, azt gondolom, hogy bőven tízezer fő fölött, vagy akár még többen lesznek a Balaton Parkban a nézőtéren” – nyilatkozta Gyulay Zsolt.

A szakember elmondta, az egy hónappal ezelőtt szintén Balatonfőkajáron megrendezett Superbike világbajnoki fordulón is ők voltak a promóterek, és ahhoz képest, hogy mennyire későn kapták meg a feladatot, a Balaton Park Circuittel és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ) közösen sikeresen le tudták bonyolítani az eseményt.

„Részünkről mindenki ott van már Balatonfőkajáron és a Dorna szakemberei is megérkeztek már. Egyelőre mindenki elégedett, amennyi lelátóra szükség lesz a hétvégén, azt a szervezők felállították, az érdeklődőket pedig sok kísérőrendezvénnyel, például különböző motoros bemutatókkal és színpadi programokkal várjuk. Előnyös, hogy most nem a balatoni főszezonban, hanem az előszezonban rendezzük meg a versenyt, ez egyébként kérés is volt az ottani régióból” – mondta Gyulay.

A gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíjának hivatalos programja pénteken szabadedzésekkel kezdődik, szombaton pedig az időmérőket és a MotoGP sprintfutamát rendezik. Vasárnap 11 órától a Moto3 géposztály, 12.15-től a Moto2 mezőnye, 14 órától a MotoGP versenyez a Balaton Parkban.

 

Magyar Nagydíj Gyulay Zsolt Balaton Park Moto GP
Legfrissebb hírek

Különleges nézőtéri programokkal is várják a MotoGP rajongóit Balatonfőkajáron

Egyéb autó-motor
2026.05.27. 18:25

MotoGP: Marc Márquez jó eséllyel ott lesz a balatoni versenyhétvégén

Egyéb autó-motor
2026.05.26. 10:55

MotoGP: Álex Márquez az Olasz és a Magyar Nagydíjat is kihagyja

Egyéb autó-motor
2026.05.21. 16:12

MotoGP: Di Giannantonio diadala Katalóniában, Márquez és Zarco nagyot bukott

Egyéb autó-motor
2026.05.17. 18:57

A MOB és a főváros is elkötelezett az olimpiarendezés mellett

Egyéb egyéni
2026.05.16. 14:22

Superbike-vb: Nicolo Bulega nyerte a superpole-versenyt, Oliveirát mentő vitte el

Egyéb autó-motor
2026.05.03. 14:06

Magyar sportolók „száguldoztak” a Hungaroringen

Egyéb egyéni
2026.04.29. 21:30

Tiéd a Ring! – Közösségi eseménnyel nyitotta meg a kapuit a magyar F1-es pálya!

F1
2026.04.26. 17:06
Ezek is érdekelhetik