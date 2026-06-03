Színváltós dizájnt ölt magára az Aston Martin Monacóban – képek
A McLaren után az Aston Martin is különleges autófényezést villantott: míg a wokingi csapat története 1000. futama előtt állít emléket a speciális dizájnnal, a silverstone-i istálló az egyik támogatójával, a Maadennel közösen megálmodott projekt keretein belül színezi át az autóit a most hétvégi Monacói Nagydíjra.
„A sziklától a versenypályáig” címen futó fényezés a fémek és ásványok átalakulását követi nyomon a kitermeléstől egészen a nagy teljesítményű mérnöki megoldásokig, vagyis azt mutatja be, hogyan válnak a Maaden által felszínre hozott nyersanyagok a modern világot működtető technológiák és innovációk alapköveivé.
A dizájn különlegessége, hogy színváltó felülettel rendelkezik, így különböző szögekből különböző színűnek látszik, és a versenyhétvége során azt a hatást kelti, hogy folyamatosan változik az AMR26-os megjelenése. A megoldás a két pilóta, Lance Stroll és Fernando Alonso versenyruháján is visszaköszön.
Az Aston Martin idei eredménysora ugyanakkor nem olyan impozáns és sokrétű, mint a megálmodott festés: a csapat számára egyelőre az is nagy sikernek számít, ha legalább egy autóval célba tud érni adott versenyen.
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00