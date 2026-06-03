Nemzeti Sportrádió

Színváltós dizájnt ölt magára az Aston Martin Monacóban – képek

H. L.H. L.
2026.06.03. 12:06
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Az Aston Martin különleges dizájnt használ a hercegségbeli hétvégén (Fotó: X/AstonMartinF1)
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F1 Monacói Nagydíj Aston Martin Formula–1
A Formula–1-es Aston Martin különleges autófényezéssel versenyez a soron következő Monacói Nagydíjon.

A McLaren után az Aston Martin is különleges autófényezést villantott: míg a wokingi csapat története 1000. futama előtt állít emléket a speciális dizájnnal, a silverstone-i istálló az egyik támogatójával, a Maadennel közösen megálmodott projekt keretein belül színezi át az autóit a most hétvégi Monacói Nagydíjra. 

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„A sziklától a versenypályáig” címen futó fényezés a fémek és ásványok átalakulását követi nyomon a kitermeléstől egészen a nagy teljesítményű mérnöki megoldásokig, vagyis azt mutatja be, hogyan válnak a Maaden által felszínre hozott nyersanyagok a modern világot működtető technológiák és innovációk alapköveivé.

A dizájn különlegessége, hogy színváltó felülettel rendelkezik, így különböző szögekből különböző színűnek látszik, és a versenyhétvége során azt a hatást kelti, hogy folyamatosan változik az AMR26-os megjelenése. A megoldás a két pilóta, Lance Stroll és Fernando Alonso versenyruháján is visszaköszön.

Az Aston Martin idei eredménysora ugyanakkor nem olyan impozáns és sokrétű, mint a megálmodott festés: a csapat számára egyelőre az is nagy sikernek számít, ha legalább egy autóval célba tud érni adott versenyen. 

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72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00


 

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