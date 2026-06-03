Színváltós dizájnt ölt magára az Aston Martin Monacóban – képek

„A sziklától a versenypályáig” címen futó fényezés a fémek és ásványok átalakulását követi nyomon a kitermeléstől egészen a nagy teljesítményű mérnöki megoldásokig, vagyis azt mutatja be, hogyan válnak a Maaden által felszínre hozott nyersanyagok a modern világot működtető technológiák és innovációk alapköveivé.

A dizájn különlegessége, hogy színváltó felülettel rendelkezik, így különböző szögekből különböző színűnek látszik, és a versenyhétvége során azt a hatást kelti, hogy folyamatosan változik az AMR26-os megjelenése. A megoldás a két pilóta, Lance Stroll és Fernando Alonso versenyruháján is visszaköszön.

Az Aston Martin idei eredménysora ugyanakkor nem olyan impozáns és sokrétű, mint a megálmodott festés: a csapat számára egyelőre az is nagy sikernek számít, ha legalább egy autóval célba tud érni adott versenyen.