Ezért is mondhatott le Keane a Ferencvárosnál – ő a bajnok és kupagyőztes kiszemeltje

Robbie Keane skóciai szerződése már a most befejeződött idény közben téma volt a brit sajtóban, amikor a Celtic edzőt váltott, de akkor végül a klubnál már korábban is dolgozó Martin O’Neill vette át a csapat irányítását előbb októberben ideiglenesen nyolc meccsre, majd januártól a tavaszi szezon végig.

A 74 éves szakember beugrása sikeres volt, hiszen a tavasszal 27 meccsből 21-et megnyert a Celtic (3 döntetlen és 3 vereség mellett), amely megnyerte a bajnokságot és a Skót Kupát is. O’Neilllnak lejárt a szerződése és a Dunfermline elleni, 3–1-re megnyert kupadöntő után arról nyilatkozott, hogy ha a jövő héten kezdődne az új idény, biztos nem tudná vállalni a folytatást, mert elfáradt, és hozzátette, hogy a klub egy fiatalabb szakembert keres. Ugyanakkor nem zárta ki teljesen, hogy valamilyen szerepben marad a klubnál.

A BBC keddi cikke szerint még nem dőlt el, hogy O’Neill valóban távozik-e a vezetőedzői pozícióból, ha igen, akkor a 45 éves Robbie Keane lesz az első számú jelölt, aki a hírek szerint már tárgyalt is a Celtic többségi tulajdonosával, Dermot Desmonddal. Miután azt már korábban lehetett tudni, hogy O’Neill a szerződése lejártával távozhat, alighanem ez is közrejátszhatott abban, hogy Keane lemondott a Ferencvárosnál, hogy a magyarországi szerződése ne jelentsen akadályt a skóciai tárgyalásoknál.

A BBC már a cikke főcímében is úgy fogalmaz, hogy vagy Keane vagy O’Neill irányítja a Celticet az új idényben – tehát nem számolnak más opcióval. Sőt, már Keane lehetséges segítői is szóba kerülnek, a Celtic korábbi csapatkapitánya, Scott Brown, az utánpótlásban dolgozó Jonny Hayes és Stephen Glass is a stáb tagja lehet – utóbbi a Ferencvárosnál is segítette a munkáját. Robbie Keane azért is kerülhetett szóba a Celticnél, mert nagy népszerűségnek örvend a szurkolók körében, ugyanis 2010-ben egy rövid ideig játszott a csapatban, 16 bajnokin 12 gólt szerzett – jó emlékeket őriznek róla.