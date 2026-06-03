Leclerc hosszabbított a Ferrarival – hivatalos

Charles Leclerc és a Ferrari története egészen 2016-ig nyúlik vissza, a versenyző akkor csatlakozott a Scuderia pilótanevelő akadémiájához. A Formula–2-es bajnoki cím 2017-es megnyerése után a maranellóiak segítségével a Sauberrel mutatkozhatott be az F1-ben, és 2019 óta versenyez vörös színben.

Leclerc legutóbb 2024-ben írt alá több évre szóló szerződést, amelyet stílusosan, a hazai versenyhétvégéje, a Monacói Nagydíj előtt megújított a csapattal. Noha a szerdán bejelentett kontraktus részletei ezúttal sem ismertek, az biztos, hogy a pilóta jövőre megdönti Michael Schumacher rekordját a Ferrarival. A német legenda 180 nagydíjon vett részt a Scuderiával, míg Leclerc jelenleg 155 futamrajtnál tart.

A monacói ezen idő alatt 27 pole pozíciót, 52 dobogós helyezést, valamint 8 győzelmet szerzett, de legnagyobb álmát, a világbajnoki címet egyelőre nem hódította el a maranellóiakkal. Leclerc pillanatnyilag a harmadik helyet foglalja el az egyéni vb-összetettben, lemaradása 56 pont a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli mögött öt nagydíjat követően.

„Nem is lehetnék boldogabb, hogy folytathatom a közös utat a Ferrarival. Számomra ez a csapat mindig is sokkal többet jelentett egy egyszerű istállónál. Gyerekkorom óta ezért a csapatért rajongtam, és mindig arról álmodtam, hogy egyszer a tagja lehetek. Ennyi év után már a második családomnak tekintem őket. Hihetetlen pillanatokat és nehéz időszakokat is átéltünk együtt, de jobban hiszek ebben a csapatban, mint valaha, és rendkívül hálás vagyok azért, hogy továbbra is vállvetve küzdhetünk a közös célunkért: visszahozni a világbajnoki címet Maranellóba" – jelentette ki Leclerc.

„Ferrari-versenyzőnek lenni álom, de egyben komoly felelősség is, amit soha nem veszek természetesnek. Továbbra is mindent beleadok azért, hogy visszavezessem a csapatot oda, ahová tartozik: a csúcsra. Mindezt Maranellóban mindenkiért, és mindenekelőtt a tifosókért, akiknek szenvedélye élteti ezt a csapatot."

„Charles már hosszú idő óta a Ferrari család tagja, és ezt a mostani hosszabbítást teljesen magától értetődőnek éreztük. A szezonok során láthattuk, ahogyan fejlődik: nemcsak a Formula–1 egyik legerősebb versenyzőjévé vált, hanem olyan emberré is, aki tökéletesen azonosul a csapattal és mindazzal, amit a Ferrari képvisel. Becsüljük a tehetségét, szeretjük az elszántságát, valamint azt, ahogyan a Scuderia tagjaival nap mint nap együtt dolgozik a pályán és azon kívül is. Tudjuk, milyen sokat jelent számára ez a projekt, és örülünk, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk közös céljaink eléréséért" – méltatta versenyzőjét a csapatfőnök, Frédéric Vasseur.

Leclerc csapattársa, Lewis Hamilton is több évre szóló szerződést írt alá a Scuderiával 2024-ben, és noha ennek időtartama sem ismert, a hétszeres világbajnok Kanadában megerősítette, hogy 2027-ben is piros színben áll rajthoz. A Sky Sports értesülései alapján ráadásul 2028-ra is opciós joga van, ami a Haasnál remekül teljesítő Ferrari-nevelt, Oliver Bearman számára nem túl jó hír.