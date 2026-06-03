Úgy kezdett a magyar válogatott, mint labdarúgó-vb-n még senki – videók!

1934: ARGENTIN GÓL SEGÍTI TOVÁBB AZ OLASZOKAT

Az olaszok (szinte szó szerinti) spanyolveréséből az osztrákok kiolvashatták, hogy nem csak tizenegy ellenféllel lesz dolguk a milánói elődöntőben. Így is lett: Ivan Eklind svéd játékvezető az 5. percben nem fújt büntetőt Matthias Sindelar letarolásáért, odaát viszont megadta Enrique Guaita, az egyik argentin születésű olasz játékos gólját, miközben Peter Pfalzer kapust nem feltétlenül szabályszerűen „semlegesítették”. Az olaszok amúgy „rendesen” is megdolgoztatták Pfalzert, bennük volt a továbbjutás. VIDEÓ ITT!

A másik mérkőzésen az addig is villogó, a tornát gólkirályként záró Oldrich Nejedly mesterhármasával a csehszlovákok legyőzték a fizikailag erősebb németeket, így Róma maradt az otthonuk. A labda lábról lábra járatásában, a pontos mezőnyjátékban iskolát teremtő csehszlovákoknak nem volt más dolguk, mint kivárni, hogy Pozzo emberei is „hazatérjenek” Milánóból.

1962: CSÚCS EZ A MAGYAR KEZDÉS!

A lapzárta varázsa… A meccs másnapján, az időeltolódás miatt így jelent meg a Népsport

A Képes Sport címlapján munkában a magyar védelem

Magyarország olyan mérkőzéskezdést produkált Bulgária ellen Rancaguában, amilyenre sem előtte, sem utána nem volt képes egyetlen csapat sem világbajnokságon: 12 percnyi játékidő után 4:0-ra vezetett!

Albert Flórián kétszer, Tichy Lajos és Solymosi Ernő egyszer-egyszer talált be a Bulgária elleni „villám gólháború” során, a második félidőre – a későbbi bolgár legenda, Georgi Aszparuhov szépítésén túl – egy-egy Tichy- és Albert-találat maradt. VIDEÓ ITT!

Albert triplával ünnepelte 25. válogatottságát, a csapat máris a legjobb nyolc között érezhette magát.

Noha ez a világbajnokság a védekező taktika térhódításáról maradt emlékezetes – a meccsenkénti gólátlag először süllyedt három alá –, erre a napra jutott még egy ritka gólzuhatag.

Valentyin Ivanov duplájára alapozva a Szovjetunió egyórányi játék után 4:1-re vezetett Kolumbia ellen, ám az akkoriban még nem sokra taksált dél-amerikai csapat képes volt egyenlíteni.

Marcos Coll visszaemlékezése a történelmi gólra IDE KATTINTVA (angol hangalámondással)

A nagy feltámadást Marcos Coll indította meg, aki egy meglehetősen gyengén végrehajtott szögletrúgásból betalált az egész vb-n sokat bizonytalankodó szovjet legendának, Lev Jasinnak, akit a rövid saroknál álló védője nagyon becsapott… Máig ez az egyetlen szögletgól (a dél-amerikai futballzsargonbeli elnevezéssel: gol olímpico) a vb-k történetében! VIDEÓ ITT!

Elkönyvelte első chilei győzelmét az NSZK és a Puskás Ferenccel felálló Spanyolország. Bár a mellékelt videó kommentátora szerint Puskás lőtte a mexikói kapust, Antonio Carbajalt romba döntő győztes gólt a 89. percben, valójában Joaquin Peiró talált a kapuba (Azért a 14-es mezben játszó Puskás is felbukkan a képsorokon, a beadás előtt, a bal oldalon.) VIDEÓ ITT!

A negyedik világbajnokságán járó Carbajalt egy perc választotta el attól, hogy megússzon egy vb-mérkőzést kapott gól nélkül. Ez volt a kilencedik nekifutása – elkeseredése érthető…

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Arica Kolumbia–Szovjetunió 4:4 Santiago NSZK–Svájc 2:1 Vina del Mar Spanyolország–Mexikó 1:0 Rancagua Magyarország–Bulgária 6:1 1962, CHILE – JÚNIUS 3.

S ha csak a legszebb brazil gólra kíváncsi: VIDEÓ ITT!

1970: AZ ELSŐ BRAZIL HENGER ÉS AZ ELSŐ MÜLLER-GÓL

Ezen a napon mutatkozott be Mexikóban a mieinket ráadásselejtezőn búcsúsztató Csehszlovákia, és bár korán vezetést szerzett Ladislav Petrás révén, pontosan akkora verést kapott a braziloktól, mint amekkorát a magyarokra mért az emlékezetes marseille-i ki-ki meccsen. Rivellino szabadrúgásból még a szünet előtt egyenlített, majd a fordulás után Pelé egyszer, Jairzinho kétszer mattolta Ivo Viktor kapust – Brazília megkezdte nagy menetelését. VIDEÓ ITT!

Pelének három „majdnem gólos” nagy varázslata volt ezen a világbajnokságon: ez a mérkőzés hozta az elsőt, a Fekete Gyöngyszem a saját térfeléről vette célba a kaput, a labda alig ment mellé. VIDEÓ ITT!

Az Európa-bajnokként érkező olaszok csak egy szerencsés, kapushibából esett Angelo Domenghini-góllal tudták legyűrni a svédeket (ki hitte volna, hogy több góljuk nem is lesz a csoportkörben?!). VIDEÓ ITT!

A legutóbbi vb-ről ezüsttel hazatérő nyugatnémetek is megszenvedtek Marokkóval: a szünetben még az újonc észak-afrikaiak vezettek, Uwe Seeler egyenlített, majd Gerd Müller a 78. percben egy lépésről befejelte a győztes gólt – a német nemzet legendás bombázója az első vb-gólját ünnepelhette. VIDEÓ ITT!

Belgium Wilfried Van Moer duplájára építve gyűrte le az újonc Salvadort.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mexikóváros Belgium–Salvador 3–0 Toluca Olaszország–Svédország 1–0 Guadalajara Brazília–Csehszlovákia 4–1 León NSZK–Marokkó 2–1 VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 3.

1978: CRUYFF NÉLKÜL IS PRÍMA HOLLAND KEZDÉS

Johan Cruyff lemondta a válogatottságot, a megelőző vb ezüstérmese, Hollandia mégis kiválóan mutatkozott be Argentínában: a két büntetőt értékesítő Rob Rensenbrink mesterhármasával megverte a meccs elején ígéretesen támadó vb-újonc Iránt. Ez volt a játéknap egyetlen mérkőzése, amelyiken egyértelműen érvényesült a papírforma. VIDEÓ ITT!

A korábbi ikonikus brit tévéműsor, a Fantasy Football League alkotóit is megihlette a furcsa közjáték – rekonstruálták is Clive Thomasszal. VIDEÓ ITT! (angol nyelven)

Mert ki gondolta volna, hogy Svédország pontot rabol a braziloktól? VIDEÓ ITT! (Persze ki gondolta volna azt is, hogy Clive Thomas, a karrierje során több hírhedt döntést hozó walesi játékvezető éppen akkor un bele a brazilok szöglet körüli – részben maga és segítője okozta – totojázásába és fújja le a meccset, amikor a labda már száll a kapu elé? Zico győztesnek hitt fejes gólja így idő után esett… A brazilok az első félidő hosszabbításában egyenlítettek, lehet, hogy Thomas nem akart még egyszer ilyesmit látni? VIDEÓ ITT!)

Ki gondolta volna, hogy a vb-re húsz év után visszatérő Ausztria legyőzi a Kubala László irányította Spanyolországot? A két osztrák csatárcsillag, Walter Schachner és Hans Krankl bizonyára igen, mindketten góllal nyomatékosították álmukat (a meccset Palotai Károly vezette). VIDEÓ ITT!

És ki hitte volna, hogy Teófilo Cubillas ott folytatja a gólgyártást, ahol nyolc éve Mexikóban abbahagyta? A sihederből rutinos klasszissá érett perui két látványos, felső sarkos bombával büntette a büntetőt hibázó skótokat, akiknek nemcsak a váratlan vereség miatt kezdődött rosszul a vb: Willie Johnston a világbajnokságok történetének első doppingoláson kapott játékosaként már utazhatott is haza. VIDEÓ ITT!

CUBILLAS MÁSIK, SZABADRÚGÁSBÓL LŐTT GÓLJA ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Buenos Aires Ausztria–Spanyolország 2–1 Mar del Plata Brazília–Svédország 1–1 Córdoba Peru–Skócia 3–1 Mendoza Hollandia–Irán 3–0 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 3.

1986: HULLÁMZOTT A LELÁTÓ, ÉS GÓLT LŐTT EGY BIZONYOS ZIDANE

Mexikó válogatottja úgy mutatkozott be, ahogyan a vb-történet első duplázó rendezőjének illik: Fernando Quirarte és a helyi ikon, a góljait látványos szaltóval ünneplő Hugo Sánchez találatával legyőzte Belgiumot. A mexikóvárosi Azték-stadion 110 ezer nézője nem győzte ismételni a hullámzós koreográfiát, amelyet ez a világbajnokság hozott divatba világszerte. VIDEÓ ITT!

Karikatúra Dzsamel Zidane-ról

Az előző, spanyolországi világbajnokság két meglepetéscsapata nem bírt egymással Guadalajarában – az előző vb-n máig élő fiatalsági rekordot felállító, így Mexikóban 21 évesen már vb-veteránnak tekinthető Norman Whiteside szerzett vezetést Észak-Írországnak, egy bizonyos Zidane egyenlített Algéria részéről.

S hogy ki volt ez a bizonyos Zidane? Nos, Dzsamel Zidane-nak ez már a második vb-je volt, és a források ellentmondásosak azt illetően, hogy rokona-e a nagy Zinédine-nek, vagy csak a név és a kabíliai származás közös – utóbbi a valószínűbb, de egyvalami biztos: ugyanúgy két lábbal varázsolta a labdát, és ugyanúgy imádták Algériában, mint a futballszínpadra később fellépő utódot. VIDEÓ ITT!

S tisztelegjünk a néhai kommentátor, az argentin Pablo Zaro előtt az általa közvetített Carlos Manuel-góllal, amellyel Portugália – dacára annak, hogy főhadiszállásukról lázongás lármája hallatszott – legyőzte Angliát. Hangot fel, VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Mexikóváros Mexikó–Belgium 2–1 Guadalajara Algéria–Észak-Írország 1–1 Monterrey Portugália–Anglia 1–0 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 3.

Rivaldo szenved – a jelenetről készült filmfelvétel IDE KATTINTVA indul (Fotó: AFP)

2002: BRAZIL–TÖRÖK, ELSŐ FELVONÁS, ELSŐ DRÁMA

Olaszország Christian Vieri két góljával már az első félórában elintézte a vb-újonc Ecuadort (VIDEÓ ITT!), Mexikó a Cuauhtémoc Blanco által kiharcolt és értékesített tizenegyessel legyőzte Horvátországot – a megelőző vb-n bronzérmes horvátok játékosáé, Boris Zivkovicé lett a torna első piros lapja (VIDEÓ ITT!) –, míg a nap harmadik meccse, a brazil–török… Ott aztán volt minden!

Már az előzmények is: a brazilok csapatkapitánya, Emerson egy nappal a vb előtt edzésen kapust játszott, rosszul esett, kificamodott a válla – ugrott a vb-je. És ezek a törökök! Rüstü kapus bravúrt bravúrra halmozott, a kopasz Hasan Sas pedig beágyúzott egy gólt – a szünetben 0–1. A fordulás után Rivaldo passzából Ronaldo gyorsan egyenlített, ám ahhoz, hogy a 87. percben Rivaldo büntetőjéből nagy nehezen megszülessen a dél-amerikaiak győztes gólja, az is kellett, hogy Luizao lerántását a játékvezető a tizenhatoson belül lássa… VIDEÓ ITT!

A törököktől Alpay és Hakan Ünsal piros lapot kapott a végjátékban; utóbbi labdavisszarúgásának kétségkívül rendkívül sportszerűtlen kivitelezését Rivaldo nagy összerogyással domborította ki… ERRŐL VIDEÓ ITT!

Van egy képsor a lefújás utáni pillanatokról is, amikor Yildiray Bastürk kissé ingerülten kérdezi a nevetgélő Rivaldót, hogyan sikerült ilyen gyorsan felgyógyulnia… VIDEÓ ITT!

A „Ki hitte volna?” gyűjtemény hamarosan újabb elemekkel bővült. Ki hitte volna, hogy lesz még egy brazil–török meccs a vb-n – az elődöntőben? S ki hitte volna, hogy Olaszország nem nyer több mérkőzést ezen a világbajnokságon? Mellesleg az olaszok „elveszejtője” a most legyőzött ecuadoriak egyik honfitársa, bizonyos Byron Moreno játékvezető lesz…

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék

– kivételesen két meccsel!

2022. NOVEMBER 22.: DÁNIA–TUNÉZIA 0–0. A ferencvárosi Aissa Laidouni révén NB I-es játékos is pályára lépett a világbajnokságon – mit pályára lépett?! A dánok ellen őt választották meg a mezőny legjobbjának! Már az 1. percben volt egy nagy feltűnést keltő, látványos, alaposan megünnepelt szerelése Christian Eriksen ellenében, később osztott ki kötényt, volt gólveszélyes lövése, végig nagy kedvvel játszott. Gólhoz azonban sem ő nem tudta segíteni Tunéziát, sem az egyébként szintén jó napot kifogó Eriksen Dániát. Eriksen játékát nézni különösen jó érzés volt; 528 nap telt el azóta, hogy a finnek elleni Eb-meccsen megállt a szíve, és az egész futballvilág az életéért aggódott... VIDEÓ ITT!

2022. NOVEMBER 22.: MEXIKÓ–LENGYELORSZÁG 0–0. Robert Lewandowski nem volt képes megtörni az átkot, pedig ezúttal tizenegyest is rúghatott: nem született meg a korszakos lengyel kiválóság karrierjének első vb-gólja. A második félidő elején ő harcolta ki azt a bizonyos büntetőt, és úgy döntött, ezúttal a régen alkalmazott lendületes nekifutásból, nem pedig a kapust figyelve, komótosabb tempóban végzi el – rosszul tette, a balra vetődő Guillermo Ochoa nagy vetődéssel kiütötte a labdát. Mindkét oldalon maradtak ki helyzetek, igazságos volt a döntetlen. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)