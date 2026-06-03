Billy Wright családja a helyszínen tekintette meg a pesti BL-döntőt

„All right, Mr Wright" – hallgatta boldogan Szepesi György nyelvi leleményét az egész ország 1953. november 25-én, a londoni 6:3 napján, midőn a két csapatkapitány Puskás Ferenc és Billy Wright külön csatáját is a magyar világsztár nyerte: gondoljanak csak a harmadik magyar gólt megelőző, legendás visszahúzós cselére, amellyel éppen – a pályáról kicsúszó – angol kollégáját csapta be... Pedig ő sem volt akárki: 105-szörös angol válogatott, a világ első százszoros válogatott labdarúgója, akinek szobra áll a Wolverhampton Wanderers FC stadionja előtt, s aki 1962 és 1966 között az idei BL-döntős Arsenal menedzsere volt, sőt először vele jutottak ki az ágyúsok az európai porondra.

Billy Wright szobra a Molineux Stadion előtt (Fotó: Getty Images)

Billy Wright Arsenal-szurkoló családtagjai pedig a Bajnokok Ligája döntőjére érkeztek Budapestre, s a mérkőzés másnapján látogattak el a felcsúti Puskás Akadémiára, hétfőn pedig a budapesti Puskás Múzeumba – amint arról mindkét intézmény közösségi oldala beszámolt.

Az archív fotón a ma már felnőtt unoka, Hayley még kislányként látható édesapjával és a világhírű nagypapával, Billy Wrighttal

Vince Wright, a legendás játékos nevelt fia kisfiúként már Arsenal-drukker volt, amikor édesanyja Billy Wright felesége lett, így később hatalmas élményt jelentett neki, amikor sráckorában – a vezetőedzőnek kinevezett nevelőapja révén – bejáratos lett a Highbury hazai öltözőjébe, sőt olykor a csapatbuszon is utazhatott. Nem véletlenül lett később sportújságíró…

(Balról) Jenny, Vince és Hayley Wright Szöllősi Györggyel és a legendás ereklyékkel a Pancho Arénában

A legendás nagypapa fotóját is megtalálták a Puskás Múzeumban a vendégek (Fotó: Puskás Múzeum)

Tudni kell, hogy Puskás és Wright 1954. májusában Budapesten (tudjuk, az angolok egy hétre jöttek és 7:1-gyel mentek) életre szóló barátságot kötött, sőt decemberben is játszottak egymás ellen, a történelmivé lett Wolverhampton–Honvéd (3:2) meccsen, amelynek nyomán megszületett a következő évben startoló Bajnokcsapatok Európa-kupája ötlete (amint erről az idei BL-döntő hivatalos műsorfüzete is megemlékezik Puskás és Wright fotójával). Az is valószínűsíthető, hogy az Arsenal és a Real Madrid 1962-es felkészülési meccsei éppen az ő kapcsolatuk révén jöttek létre (Vince Wright ott is volt a londoni találkozón gyerekként és örömmel fedezte fel a mérkőzés belépőjegyét a Pancho Aréna álandó kiállításán.)

Vince, a felesége, Jenny és a lányuk, Hayley ajándékot is vittek Felcsútra, Puskás és Wright híres, zászlócserés képét, utólag kiszínezve! Ők pedig a két játékos dedikált fotóját kapták bekeretezve Szöllősi Györgytől, lapunk főszerkesztőjétől, a Puskás-örökség nagykövetétől, sőt, a nagypapa által egykor a Népstadionban Öcsi bácsi kezébe adott és általa gondosan megőrzött, az alkalomra hímzett angol csapatzászló is előkerült a Puskás Intézet gyűjteményéből, hogy megérinthessék és megcsodálhassák a különleges vendégek.