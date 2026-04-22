Ligeti Richárd: Ez még csak az út eleje, a végső cél az olimpiai érem

Mint arról beszámoltunk, Ligeti Richárd vehette át A hónap utánpótlásedzője márciusi díját. A 32 éves birkózóedző az után részesült a kitüntetésben, hogy a vajdasági Nagybecskereken rendezett U23-as Európa-bajnokságon az általa vezette korosztályos női válogatott három érmet, közte egy aranyat és két bronzot nyert. Terék Gerda (55 kg) a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Szenttamási Róza (57 kg) és Pók Karolina (68 kg) egyaránt harmadik lett a kontinensviadalon.

„Először is rendkívül megtisztelő, hogy megkaphattam ezt a címet – kezdte a díjazott az Utánpótlássportnak. –

Természetesen, a legfőbb visszaigazolást a munkámmal kapcsolatban mindig a versenyzők eredményessége jelenti, a világversenyeken elért érmek és helyezések, ugyanakkor egy ilyen rangos szakmai elismerés elnyerése pluszt megerősítést ad.

Ahogy a versenyzőknek, úgy nekünk edzőknek is fontos a visszacsatolás, jólesik ha értékelik a munkánkat, és ez a díj csak még motiváltabbá tesz, hogy hasonló elánnal dolgozzam a jövőben is. Az a célom, hogy a korosztályos érmek után a következő években ezekkel a lányokkal majd a felnőttek között is nagy sikereket érjünk el. Ami az U23-as Európa-bajnokságot illeti: az egész csapat remekül szerepelt, illetve a versenyzőink egyenként is kitettek magukért, szóval alapvetően elégedetten tértünk haza a kontinensbajnokságról. Persze, mindig többre és többre vágyunk, és most is akadtak kisebb-nagyobb hibák, de tökéletes versenyt roppant nehéz összerakni. A fiataloknak ez egy jó köztes állomás volt abban a folyamatban, amikor is az utánpótlásból végérvényesen átlépnek majd a felnőttmezőnybe. Az a fő feladatunk, hogy arra készítsük fel a lányokat, hogy aztán a „nagyok” is képesek legyenek odaérni az élmezőnybe. Versenyről versenyről lépkedünk előre és tanulunk a hibákból, közösen levonjuk a konzekvenciákat, és a tanulságokat beépítve a napi munkába igyekszünk fejlődni.

A távlati cél az olimpiai szereplés kiharcolása, és lehetőleg minél több versenyzővel, míg a nagy álmunk, hogy megszerezzük a magyar női birkózósport történetének első érmét az ötkarikás játékokon.

Reméljük, ezt akár már 2028-ban, Los Angelesben sikerülhet abszolválni, de legkésőbb 2032-ben, Brisbane-ben mindenképpen szeretnénk összehozni.

Tehát, ez még csak az út eleje, a végső cél az olimpiai dobogó.

Ligeti Richárd (jobbról a második) vezetésével három érmet nyertek az U23-as birkózó lányok a nagybecskereki Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Ligeti – aki egyben a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakágának edzője, illetve a Haladás VSE szakosztályvezetője is – mielőtt az edzői hivatást választotta, maga is eredményes versenyző, kétszeres felnőtt magyar bajnok volt, nagyválogatottságig vitte, majd a 2019-es Eb-szereplés után felhagyott az aktív birkózással. Nevelőegyesülete, a Haladás VSE utánpótlásedzőjeként kezdte a tréneri pályát, majd később az U17-es leányválogatotthoz került, aztán pedig a KIMBA-nál is szerepet vállalt a fiatalok képzésében. A mások mellett Ligeti Richárd által is felkészített utánpótláskorú női birkózók az elmúlt években sorra nyerik az érmeket a korosztályos világversenyeken.

„A versenyzői karrieremmet illetően jócskánt maradt bennem hiányérzet, úgy érzem, nem tudtam kihozni magamból a maximumot. Akadtak olyan helyzetek az aktív pályafutásom során, amikor nem a megfelelő döntést hoztam, és emiatt végül versenyzőként nem is tudtam igazán kiteljesedni az eredmények terén.

Ezeket a hibákat edzőként már nem szeretném elkövetni,

sokat tanultam és tapasztaltam a pályafutásom során, és én most már a szőnyeg szélén igyekszem segíteni és tenni a dolgom.”

Ligeti Richárd Fotó: Vasas Attila

A díjazott tréner egyik legeredményesebb tanítványa Terék Gerda, akivel 2022 óta dolgoznak együtt, és a közös munka rendkívül gyümölcsöző az eredmények terén. A 20 éves ígéret az elmúlt négy évben kilenc alkalommal szerzett érmet utánpótlás-világeseményen. Tavaly az U20-asok között Eb-aranyat és vb-bronzot nyert, majd idén tavasszal ezt folytatta az U23-as Európa-bajnoki győzelmével. A végső sikerig vezető úton sorrendben török, spanyol, fehérorosz és azeri versenyzőt vert, ráadásul igencsak fölényesen: a négy meccsén összesítésben 37–1-es pontaránnyal múlta felül a riválisait.

„Gerda teljesítményét nem igazán kell magyarázni, a számok önmagukért beszélnek. Kirobbanó formában érkezett meg az U23-as Eb-re, és végig rendkívül határozottan, ellentmondást nem tűrően birkózott.

Az edzőkollégákkal közösen az ő fejlődését sikerült tényleg kiválóan, szisztematikusan felépíteni az elmúlt években, és hál'istennek ez az eredményekben is visszatükröződik.

Azonban azt várjuk tőle, hogy idővel még újabb szintet tudjon lépni, hiszen az a cél, hogy a felnőttekkel is felvegye a versenyt. Ami nyilván nagy feladat lesz, de állunk elébe a kihívásnak. Jó úton haladunk, de nem dőlhetünk rá, mert a munka java még csak most jön."

