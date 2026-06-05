Kosárlabda: feltette az i-re a pontot a MAFC serdülő fiúcsapata

Mint arról beszámoltunk, a MAFC magabiztosan nyerte a fővárosi csatát a Budapesti Honvéddal szemben a serdülő fiú kosarasok fehérvári bajnoki döntőjében, ezzel az újbudai alakulat veretlenül szerezte meg az aranyérmet az U14-esek között. Az országos döntő csoportkörében Nagy-Horváth Szilvia együttese az Alba Fehérvárt, az Óbudai Kaszásokat és a DEAC-ot egyaránt nagyon simán verte, majd az elődöntőben a Vasast múlta felül 77–62-re, aztán a fináléban pedig 105–86-ra nyert a Honvéd ellen.

„Bár a nyolcas döntő legelején, az első csoportmeccsen még kicsit megilletődötten kezdtünk, utána belerázódtunk és felvettük a kellő hőfokot, és összességében magabiztosan győztünk valamennyi csoportmeccsen – értékelt Nagy-Horváth Szilvia vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Ezután jött a Vasas elleni elődöntő, amelyben viszonylag gyengébb játékot mutattunk, és nem azt az arcunkat hoztuk, amely alapvetően ránk jellemző, de hál'istennek

végig volt bennünk annyi lelki erő, hogy így is mindig akadt valaki, aki lendítette a holtpontokon a csapatot, és kiharcoltuk a döntőbe jutást.

A fináléban azzal a Honvéddal kerültünk szembe, amelyre előzetesen is számítottunk a papírforma alapján. Jó szerkezetű, erős játékosállományú csapatról beszélünk, amely abszolúte megérdemelten jutott el a döntőig."

Fotó: Székely Csaba/MAFC

„Sajnos mi kicsit lassan kezdtünk a fináléban, és az első félidő – különösen az első negyed – nem úgy sikerült, ahogyan terveztük.

Aztán a nagyszünetben sikerült kicsit felrázni a srácokat, és ennek is köszönhetően a második félidőre nagyon összeszedték magukat,

a harmadik és a negyedik negyedben pedig megmutatták, hogyan is tudnak valójában játszani. Elsősorban ennek a váltásnak volt köszönhető a sikerünk. A második félidőre igencsak elkaptuk a ritmust támadásban, jöttek folyamatosan a kosarak, és igazi flow-ban játszottak a srácok.

A meccs lefújásakor olyan felszabadult örömöt láttam minden egyes játékosomon, amit tényleg felelemő érzés volt megélni. Még azok is, akik a döntőben pályára sem léptek, könnybe lábadt szemekkel ünnepeltek a legvégén.

Fotó: Székely Csaba/MAFC

Ezzel a sikerrel a MAFC tíz év után ünnepelhetett újra korosztályos magyar bajnoki címet.

„A fiúk megmutatták, hogy milyen erős karakterek is voltaképpen, hiszen előzetesen mindenki minket tartott az országos döntő legfőbb esélyesének, emiatt extra nyomás is volt a csapaton, de ebben a felfokozott hangulatban, viszonylag sok néző előtt, a legfontosabb meccsen is elbírták a terhet, és

sikerült bebizonyítani, hogy ténylegesen mi vagyunk a legjobb csapat a mezőnyben.

(Kiemelt képet készítette: Székely Csaba/MAFC)