Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: feltette az i-re a pontot a MAFC serdülő fiúcsapata

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.05. 14:40
null
Címkék
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport MAFC
Veretlenül szerezte meg a bajnoki címet a MAFC csapata a serdülő fiú kosárlabda-bajnokság székesfehérvári országos döntőjében. Nagy-Horváth Szilvia vezetőedzővel beszélgettünk a piros-feketék sikere kapcsán.

Mint arról beszámoltunk, a MAFC magabiztosan nyerte a fővárosi csatát a Budapesti Honvéddal szemben a serdülő fiú kosarasok fehérvári bajnoki döntőjében, ezzel az újbudai alakulat veretlenül szerezte meg az aranyérmet az U14-esek között. Az országos döntő csoportkörében Nagy-Horváth Szilvia együttese az Alba Fehérvárt, az Óbudai Kaszásokat és a DEAC-ot egyaránt nagyon simán verte, majd az elődöntőben a Vasast múlta felül 77–62-re, aztán a fináléban pedig 105–86-ra nyert a Honvéd ellen.

„Bár a nyolcas döntő legelején, az első csoportmeccsen még kicsit megilletődötten kezdtünk, utána belerázódtunk és felvettük a kellő hőfokot, és összességében magabiztosan győztünk valamennyi csoportmeccsen – értékelt Nagy-Horváth Szilvia vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Ezután jött a Vasas elleni elődöntő, amelyben viszonylag gyengébb játékot mutattunk, és nem azt az arcunkat hoztuk, amely alapvetően ránk jellemző, de hál'istennek

A fináléban azzal a Honvéddal kerültünk szembe, amelyre előzetesen is számítottunk a papírforma alapján. Jó szerkezetű, erős játékosállományú csapatról beszélünk, amely abszolúte megérdemelten jutott el a döntőig."

Fotó: Székely Csaba/MAFC

„Sajnos mi kicsit lassan kezdtünk a fináléban, és az első félidő – különösen az első negyed – nem úgy sikerült, ahogyan terveztük.

a harmadik és a negyedik negyedben pedig megmutatták, hogyan is tudnak valójában játszani. Elsősorban ennek a váltásnak volt köszönhető a sikerünk. A második félidőre igencsak elkaptuk a ritmust támadásban, jöttek folyamatosan a kosarak, és igazi flow-ban játszottak a srácok.

Fotó: Székely Csaba/MAFC

Ezzel a sikerrel a MAFC tíz év után ünnepelhetett újra korosztályos magyar bajnoki címet.

„A fiúk megmutatták, hogy milyen erős karakterek is voltaképpen, hiszen előzetesen mindenki minket tartott az országos döntő legfőbb esélyesének, emiatt extra nyomás is volt a csapaton, de ebben a felfokozott hangulatban, viszonylag sok néző előtt, a legfontosabb meccsen is elbírták a terhet, és

(Kiemelt képet készítette: Székely Csaba/MAFC)

kosárlabda utánpótlás utánpótlássport MAFC
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

NBA: két szurkolót örökre kitiltottak a liga meccseiről

Amerikai sportok
3 órája

Kézilabda: jön az ifjúsági leány BL budapesti négyes döntője

Utánpótlássport
7 órája

3x3-as kosárlabda-vb: győzelem Mongólia ellen, rájátszásban a magyarok Varsóban

Kosárlabda
18 órája

Utánpótlás: Rekordrészvétellel zárult az 5. Budapest Youth Cup

Minden más foci
20 órája

Úszás: Antal Dávid 45 perc alatt két aranyat és egy bronzot szerzett

Utánpótlássport
20 órája

3x3-as kosárlabda-vb: vereség az ausztráloktól, az utolsó meccsen dől el a magyar továbbjutás

Kosárlabda
20 órája

Cselgáncs: felzárkózott a legjobbakhoz a Hód Judo SE szakosztálya

Utánpótlássport
Tegnap, 14:26

Vízilabda: az ifjúsági lányok zárják a nyolcas döntők sorát

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01
Ezek is érdekelhetik