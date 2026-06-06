Kosár: újfent megállíthatatlan volt a Csata DSE serdülő leánycsapata

Mint arról beszámoltunk, ismét a Csata DSE együttese örülhetett a serdülő leány kosárlabda-bajnokság végelszámolásánál, ugyanis Kertész Dávid tanítványai legyőzték a Zsíros Akadémia Kőbányát a korosztály pécsi fináléjában. A 13. kerületiek 73–65-re diadalmaskodtak a fővárosi riválisuk ellen az aranycsatában, és

ezzel nemcsak megvédték bajnoki címüket, hanem zsinórban már harmadszor végeztek az első helyen az U14-esek mezőnyében.

A Csata serdülői szinte tökéletes szezont futottak, 27/1-es mérleggel fejezték be az idényt.

„Azt gondolom, ebben az évadban egy fokkal nehezebb dolgunk volt, mint az előzőben – mondta Kertész Dávid vezetőedző az Utánpótlássportnak. –

Amíg tavaly inkább a kiemelkedő egyéniségekre hagyatkoztunk, addig most a küzdős, hajtós csapatjáték jellemzett minket.

A korábbiakhoz képest ezúttal csak kisebb különbséggel tudtuk behúzni a meccseinket az országos döntőben, az elődöntőben és a döntőben is meg kellett szenvednünk, ugyanis a Pécs és a Zsíros Akadémia révén két komoly riválisunk is akadt.

Az egész szezonunk annak a jegyében telt, hogy a lányokat tényleg beállítsuk a jó irányba, és rávegyük őket a küzdésre,

mert ezen a területen még ősszel, az évad elején azért volt jelentős hiányérzetem, de szépen lassan ebben is tudtunk javulni, és a munkánk gyümölcse beérett a bajnokság végére.

A Zsíros Akadémia pont olyan ellenfél volt számunkra, amely éppen abban segített bennünket, hogy megtanuljunk igazán küzdeni, és ha arra van szükség, akkor nehezen is tudjunk nyerni, fizikálisabb kosárlabdát játszva.

Hat alkalommal is játszottunk a kőbányaiakkal a szezonban, és ők voltak az egyetlenek, akik legyőztek minket a bajnokságban. Mindannyiszor szoros, éles meccseket vívtunk egymással, és sajnálatos módon nem sok ilyen csapat volt a mezőnyben, amely valódi teszt elé állított minket, és nagyobb ellenállásra, ezáltal fejlődésre is késztette a lányokat.

Összességében büszke vagyok a játékosaimra, hatalmas munkát raktak bele ebbe a sikerbe az egész szezonban.

Forrás: Csata DSE

Az aranyérem mellett az egyéni díjakból is kijutott a csatás lányoknak:

Bakos Míra lett az országos döntője MVP-je, Bőle Zita bekerült az All Star-ötösbe,

míg Kuntzl Annát választották meg a csapat legjobbjának.

A Csata DSE tarolt a leány utánpótlás-bajnokságokban a szezonban:

az U18-asok, az U16-osok, az U14-esek és az U12-esek között is Tursics család vezette elit-nevelőműhely csapatai szerezték meg az aranyat.

(Kiemelt kép forrása: Csata DSE)