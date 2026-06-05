Öttusa: Szécsi Nemere címvédőként készül az U19-es vb-re

A Volán Fehérvár 17 éves öttusázója, Szécsi Nemere tavaly berobbant a korosztályos nemzetközi elitbe. A sokra hivatott fiatal előbb a dél-afrikai Johannesburban

megnyerte az U17-esek világbajnokságát, majd újabb parádés teljesítményt felmutatva a nála idősebbek között, az U19-es vb-jén sem talált legyőzőre

a litvániai Druskininkaiban.

Nem meglepő, hogy a társak körében Némónak becézett kitűnőséget a Magyar Öttusa Szövetség mindkét említett korosztályban a legjobb hazai fiúversenyzőnek választotta.

Szécsi az idén nagy tervekkel vágott bele a felkészülésbe, ám a számításait komoly sérülés húzta keresztbe az év elején: a barcelonai edzőtáborban mindkét kezét eltörte. A sportoló edzésre menet két társával szerette volna lerövidíteni az utat azzal, hogy egy falról lemásznak, de a lába megcsúszott és a földre érkezéskor a kezeire esett. A jobb keze már úgy-ahogy rendbe jött, a megműtött bal még nem teljesen egészséges. A sérülés természetesen átírta az idei versenynaptárt.

„Az év elején az volt a tervem, hogy a juniorok között is megpróbálom kiharcolni a válogatottságot, valamint a felnőttek mezőnyében is többször megméretem magam, azonban ez a sérülés miatt nem jön össze – mondja Szécsi. – Szerencsére az aktuális korosztályom, az U19-esek világversenyeit később rendezik. A vb augusztus végén lesz Spanyolországban, az Eb pedig szeptemberben Portugáliában. Természetesen mindkét eseményen

igyekszem majd a tavalyi formámat hozni, ami nem lesz egyszerű, mert jelentős idő kimaradt a felkészülésemből és fizikálisan visszaestem.

Ezzel együtt ugyanolyan motiváltam fogok rajthoz állni, mint eddig is. A világbajnokságon nem szeretnék terhet tenni magamra azzal, hogy tavaly én nyertem, ezért az idén sem adhatom lejjebb. Tisztában vagyok vele, hogy mindenki a címvédőt akarja majd megelőzni, de ez nem fog zavarni. A célom az lesz, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a versenyeken.”

Szécsi Nemere és Kovács Sarolta az U19-es vb-arannyal Fotó: UIPM/Aistė Ridikaitė

Szécsi edzéseit a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta koordinálja. A korábbi kitűnő öttusázó a tanítványai mentális felkészítésére is hangsúlyt fektet.

„Sacival nagyszerűen tudunk együtt dolgozni, nagyon támogató edző, aki nyilván nem örült a kettős kéztörésemnek, de egyből igyekezett segíteni és mindent megtenni a felépülésemért. A sérülés nagy és tanulságos pofon volt a számomra.

Az idén így kevesebb versenyen indulok, de több időm marad a mentális megerősödésre.

(Kiemelt képünkön: Szécsi Nemere elsőként az U19-es vb céljában Fotó: UIPM/Aistė Ridikaitė)