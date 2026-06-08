Vívás: esélyesek sikere és bravúrok a korosztályos válogatókon

A múlt hét végén a korosztályos kardozók és a tőrözők is már a következő évadba beleszámító ranglistapontokért léptek pástra, mindkét fegyvernemben Magyar-kupa-fordulót, egyben előválogatót tartottak a kadét- és a juniormezőnyben.

A kardozók az UTE vívótermében gyűltek össze.

A kadét lányok között kiemelkedően szerepelt a Kertvárosi Vívó SE reménysége, Szepesi Emília.

A legutóbbi kadétranglistán a nyolcadik helyen záró ígéret magabiztos vívással, könnyedén jutott el a döntőig, melyben a februárban a Tbilisziben rendezett kadét Európa-bajnokságon aranyérmes Vasas-kiválóságot, Komjáthy Boglárkát is felülmúlta 15:12-re. A fiúk döntőjében a TFSE-s Tarpataky-Hary Botond a KVSE-s Garcia-Megyesi Javier ellen nyert 15:7-re.

Szepesi Emília az idei kadét Európa-bajnokot, Komjáthy Boglárkát győzte le a döntőben Forrás: KVSE

A junior kardozók versenye mindkét nemben Vasas sikert hozott. A női mezőnyében az egyéni kadétvilágbajnok, csapatban junior vb- és Eb-első Csonka Dorottya a döntőben a BVSC-s Szabó Pollit győzte le 15:12-re. A férfiak fináléjában Farsang Bernát a kadétként az aranymeccsig jutó, gödöllői színekben vívó Révész Bencével szemben nyert 15:9-re.

A Honvéd vívótermében lebonyolított tőrversenyen a kadét lányok között házidöntőt vívott az egyaránt honvédos Grósz Fióna és a még serdülő Radics Anna. Az asszó az előbbi 15:8-as sikerét hozta. A fiúknál a horvát Maksimilian Derezic nyert, miután a döntőben 15:3-ra múlta felül az így legjobb magyarként záró, szigetszentmiklósi Kosztolányi Lorándot.

A junior tőrözőknél az előzetesen esélyesek álltak a dobogó legmagasabb fokára.

A nőknél az első felnőtt Európa-bajnokságára készülő Kollár Anna a döntőben a törekvéses klubtársát, Zhou Xinyaót győzte le 15:10-re. Mindkét kitűnő tőröző tagja volt az idén junior Európa-bajnoki címet szerző válogatottnak. A férfiak fináléjában a budakalászi Zsögön Andor az FTC-t képviselő Orovecz Gergelynél bizonyult jobbnak 15:4-re.

A junior tőröző lányok dobogója Forrás: MVSZ

Kard Magyar-kupa-forduló, előválogató. UTE vívóterem.

Kadétok. Fiúk, 53 induló. Végeredmény: 1. Tarpataky-Hary Botond (TFSE, edző: Patócs Ákos), 2. Garcia-Megyesi Javier (KVSE), 3. Liu Shangshang Mike (KVSE) és Kézdi-Kovács Boldizsár (TFSE), 5. Farsang Lóránt (Törökbálint), 6. Decsi Hunor (KVSE), 7. Nagy Bálint (MATE-GEAC), 8. Tóth Kolos (Vasas). A döntőben: Tarpataky-Háry-Garcia-Megyesi 15:7.

Lányok, 35 induló. Végeredmény: 1. Szepesi Emília (KVSE, edző: KVSE-team), 2. Komjáthy Boglárka (Vasas), 3. Deák-Molnár Dóra (Vasas) és Péterfi Júlia (MATE-GEAC), 5. Decsi Linda (KVSE), 6. Tóth Myrtill (Szigetszentmiklós), 7. Szepesi Hanga (KVSE), 8. Verebély Nadin (Törökbálint). A döntőben: Szepesi-Komjáthy 15:12.

Juniorok. Férfiak, 66 induló. Végeredmény: 1. Farsang Bernát (Vasas, edző: Sárközi Gergely), 2. Révész Bence (MATE-GEAC), 3. Fabó Ákos (Vasas) és Kézdi-Kovács Boldizsár (TFSE), 5. Berkeszi Dániel (BVSC), 6. Fodor Bendegúz (TFSE), 7. Koszta-Ajvász Imre (MATE-GEAC), 8. Módos Ferenc (UTE). A döntőben: Farsang-Révész 15:9.

Nők, 37 induló. Végeredmény: 1. Csonka Dorottya (Vasas, edző: Kósa Miklós), 2. Szabó Polli (BVSC), 3. Bíróczi Nóra (Törökbálint) és Rácz Brigitta (KVSE), 5. Imre Dóra (Vasas), 6. Jankó Helga (BVSC), Berecz Dóra (Törökbálint), 8. Tóth Nadin (BVSC). A döntőben: Csonka-Szabó 15:12.



Tőr Magyar-kupa-forduló, előválogató. Honvéd vívóterem.

Kadétok. Fiúk, 45 induló. Végeredmény: 1. Maksimilian Derezic (horvát), 2. Kosztolányi Loránd (Szigetszentmiklós), 3. Szabó Dániel (Szigetszentmiklós) és Farkas Ákos (Ludovika), 5. Gróf Domonkos (Zalaegerszeg), 6. Bálint Ádám (Ludovika), 7. Lajcsik László (Szombathely), 8. Bóbics Ádám (Zalaegerszeg). A döntőben: Derezic-Kosztolányi 15:3.

Lányok, 35 induló. Végeredmény: 1. Grósz Fióna (Honvéd, edző: Babos Péter), 2. Radics Anna (Honvéd), 3. Sárdy Luca (Ludovika) és Halász Veronika (FTC), 5. Darabos Flóra (Zalaegerszeg), 6. Kollár Natasa (Törekvés), 7. Danczy Gréta (Törekvés), 8. Goóg Lili (Ludovika). A döntőben: Grósz-Radics 15:8.

Juniorok. Férfiak, 56 induló. Végeredmény: 1. Zsögön Andor (Budakalász, edző: Szelei István), 2. Orovecz Gergely (FTC), 3. Bán Sebestyén (Honvéd) és Maksimilian Derezic (horvát), 5. Rózsa Csanád (Honvéd), 6. Lakatos Balázs (FTC), 7. Lackó Máté (Honvéd), 8. Grósz Roland (Honvéd). A döntőben: Zsögön-Orovecz 15:4.

Nők, 52 induló. Végeredmény: 1. Kollár Anna (Törekvés, edző: Beliczay Sándor), 2. Zhou Xinyao (Törekvés), 3. Varga Zselyke (Törekvés) és 5. Spissák Dalma (Csomorkány), 6. Márkus Boglárka (FTC), 7. Haroni Agapi (Ludovika), 8. Botos Árven (Ludovika). A döntőben: Kollár-Zhou 15:10.

(Kiemelt képünkön: a kadét kardozó lányok versenyének legjobbjai Forrás: MVSZ)