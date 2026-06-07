Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: fővárosi uralom minden korosztályban

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
2026.06.07. 09:00
null
Címkék
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Mind az öt korosztályos kiemelt labdarúgó-bajnokságban budapesti csapat győzött, a vidéki együttesek a dobogóra is elvétve fértek fel.

Ötből öt kiemelt futballbajnokságban szereztek az aranyérmet a fővárosi csapatok a 2025/26-os évadban:

négy korosztályban az MTK Budapest, egyben a Ferencváros diadalmaskodott.

A kék-fehér egyesület dominanciáját jól mutatja az U19-esek, az U17-esek, az U16-osok és az U15-ösök között is a legjobbnak bizonyult, az egyetlen ezüstérmes gárdájuk, az U14-es együttes pedig azonos pontszámmal végzett, mint a bajnok FTC. 

Az U19-es bajnokságnak dupla tétje volt, ugyanis az első helyzett indulhat az UEFA Ifjúsági Liga 2026/27-es kiírásában. Az elmúlt két évben a Puskás Akadémia szerepelhetett az ifi BL-nek is nevezett sorozatban, az MTK fiataljai a 2022/23-as évad után mutathatják meg magukat újra a nemzetközi elitnek.

A kimelt bajnokságokban a zöld-fehérek egy arany mellett egy második és egy harmadik hellyel zártak, a Budapest Honvéd két ezüsttel és egy bronzzal, az Újpest egy ezüsttel végzett.

A vidéki klubok mindössze három harmadik helyezést tudnak felmutatni:

U19-ben a Debreceni VSC, U16-ban a Győri ETO, U14-ben a Puskás Akadémia szerzett bronzérmet. 

Érdekesség, hogy az U17-es bajnokságban benn maradt az újonc Budai FC, amely így a következő évadban, az U19-esek között is a kiemelt ligában játszhat, továbbá meg kell említeni a Gödöllői FC U16-os csapatát, amely szeptembertől már a harmadik idényét kezdheti az elitben, miután megőrizte tagságát az első osztályban. 

KIEMELT BAJNOKSÁGOK DOBOGÓSAI, 2025/26

U19: 1. MTK Budapest, 2. Budapest Honvéd, 3. Debreceni VSC.
U17: 1. MTK Budapest, 2. Ferencváros, 3. Budapest Honvéd.
U16: 1. MTK Budapest, 2. Budapest Honvéd, 3. Győri ETO.
U15: 1. MTK Budapest, 2. Újpest, 3. Ferencváros.
U14: 1. Ferencáros, 2. MTK Budapest, 3. Puskás Akadémia.

(Kiemelt képünk forrása. MTK Budapest)

 

labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: Antal Dávid hat, Kokas Fanni négy arannyal zárt az ifi ob-n

Utánpótlássport
15 órája

Kosár: újfent megállíthatatlan volt a Csata DSE serdülő leánycsapata

Utánpótlássport
16 órája

Kézi: nagy csatában kikapott a Győr a Bukaresttől az ifi leány BL-ben

Utánpótlássport
21 órája

Kézilabda: a DVSC nyerte az első elődöntőt az ifjúsági leány BL-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 11:31

Felkészülés: simán nyertek az oroszok; Szlovákia ikszelt Montenegróval

Minden más foci
2026.06.05. 21:25

Úszás: folytatódott az Antal Dávid-parádé

Utánpótlássport
2026.06.05. 20:09

Öttusa: Szécsi Nemere címvédőként készül az U19-es vb-re

Utánpótlássport
2026.06.05. 19:53

Nagy Attila: Sosem eredményekben, hanem játékosnevelésben gondolkodom

Utánpótlássport
2026.06.05. 17:38
Ezek is érdekelhetik