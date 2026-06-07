Labdarúgás: fővárosi uralom minden korosztályban

Ötből öt kiemelt futballbajnokságban szereztek az aranyérmet a fővárosi csapatok a 2025/26-os évadban:

négy korosztályban az MTK Budapest, egyben a Ferencváros diadalmaskodott.

A kék-fehér egyesület dominanciáját jól mutatja az U19-esek, az U17-esek, az U16-osok és az U15-ösök között is a legjobbnak bizonyult, az egyetlen ezüstérmes gárdájuk, az U14-es együttes pedig azonos pontszámmal végzett, mint a bajnok FTC.

Az U19-es bajnokságnak dupla tétje volt, ugyanis az első helyzett indulhat az UEFA Ifjúsági Liga 2026/27-es kiírásában. Az elmúlt két évben a Puskás Akadémia szerepelhetett az ifi BL-nek is nevezett sorozatban, az MTK fiataljai a 2022/23-as évad után mutathatják meg magukat újra a nemzetközi elitnek.

A kimelt bajnokságokban a zöld-fehérek egy arany mellett egy második és egy harmadik hellyel zártak, a Budapest Honvéd két ezüsttel és egy bronzzal, az Újpest egy ezüsttel végzett.

A vidéki klubok mindössze három harmadik helyezést tudnak felmutatni:

U19-ben a Debreceni VSC, U16-ban a Győri ETO, U14-ben a Puskás Akadémia szerzett bronzérmet.

Érdekesség, hogy az U17-es bajnokságban benn maradt az újonc Budai FC, amely így a következő évadban, az U19-esek között is a kiemelt ligában játszhat, továbbá meg kell említeni a Gödöllői FC U16-os csapatát, amely szeptembertől már a harmadik idényét kezdheti az elitben, miután megőrizte tagságát az első osztályban.

KIEMELT BAJNOKSÁGOK DOBOGÓSAI, 2025/26



U19: 1. MTK Budapest, 2. Budapest Honvéd, 3. Debreceni VSC.

U17: 1. MTK Budapest, 2. Ferencváros, 3. Budapest Honvéd.

U16: 1. MTK Budapest, 2. Budapest Honvéd, 3. Győri ETO.

U15: 1. MTK Budapest, 2. Újpest, 3. Ferencváros.

U14: 1. Ferencáros, 2. MTK Budapest, 3. Puskás Akadémia.

(Kiemelt képünk forrása. MTK Budapest)



