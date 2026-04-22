Kézilabda: közel a hibátlan alapszakaszhoz az Éles KISE U18-as csapata

2026.04.22. 15:49
Az Éles Kézisuli U18-as fiúcsapata mind a tizennyolc eddigi bajnokiját megnyerte, és már biztosan ott lesz az évad végi négyes döntőben.

A korosztályos élvonalbeli kézilabda-bajnokságokban (a fiú- és a leányszakágat is vizsgálva) egyetlen olyan csapatot találunk, amely még mindig százszázalékos mérleggel áll ebben az évadban. Az U18-as fiúbajnokság Nyugat-csoportjában a Széchenyi István Egyetem HT Éles néven induló, a korábbi klasszis játékos Éles József által irányított veszprémi Éles Kézisuli egyesület együttese

mind a tizennyolc eddigi bajnokiját megnyerte,

négy fordulóval az alapszakasz vége előtt pedig bebiztosította a helyét az évad végi négyes döntőben, ugyanis az már eldőlt, hogy az első két hely valamelyikén végez, ha pedig csütörtökön hazai pályán legyőzi az Agrofeed UNI Győrt, alapszakaszgyőztes lesz.

A Kovács György által irányított csapatot (az U16-ossal együtt) 2026 elején látogatta meg az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja:

A gárda tehát azóta sem hibázott a bajnokságban, ha pedig sorrendben a már említett Győrt, a Veszprémi KKFT-t (vagyis a másik, a korosztályban indított Éles KISE-s együttest), a Carbonex-Komlót és a NEKA-t is legyőzi, akkor tökéletes alapszakaszt zár.

„Ha valaki az évad előtt azt mondja, hogy tizennyolc forduló után így állunk, nem igazán hittem volna el, a nyugati régió például a Veszprémmel, a Balatonfüreddel, a NEKA-val a Tatabányával – és még folytathatnám a sort – nagyon erős. Szerencsére sérülések nem nagyon hátráltattak minket, szinte egész idényben ugyanazzal a huszonegy fővel tudtunk dolgozni – mondja a honlapunknak Kovács György. – Rendkívül egységes társaság jött össze, amelynek remek a munkamorálja, ráadásul egyénileg is jó kvalitású kézilabdázóink vannak, akik között sokan nyerőemberek, akik a legnehezebb helyzetekben is elő tudnak lépni. A négyes döntőről nincs értelme beszélni, van még négy bajnokink addig; meccsről meccsre haladunk. A srácokat nem kell motiválni, hiszen imádják a kézilabdát.”

(Kiemelt képünkön: az Éles KISE U18-as csapata (zöldben) Fotó: Wolf Attila/Veszprém HA)

