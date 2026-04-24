Jégkorong: sima győzelem és bennmaradás az U18-as divízió I/A-vb-n

A szlovénok elleni vereséget követően a magyar csapatnak a bennmaradás kiharcolása volt a tét a pénteki záró napon a Krynicában zajló U18-as fiú divízió I/A-csoportos jégkorong-világbajnokságon. Árkovics Bálint válogatottjának a házigazda lengyeleket kellett legyőznie a másodvonalbeli tagság megőrzéséhez, ugyanis a sorsdöntő meccs előtt mindkét együttes három-három ponttal állt a tabella utolsó két helyén.

A korábbi meccsektől eltérően ezúttal nem Gyulai Benedek, hanem Szamos Kund kezdett a magyar kapuban. A mieink az első perctől fogva fölényben játszottak a találkozón, és jóval több helyzetet dolgoztak ki az ellenfélnél, viszont az első harmadban ez még nem érett góllá. A második húsz perc elején aztán megtört a jég Ványolos Márk révén (1–0), majd a játékrész feléhez érve Besenyei Botond gyönyörű egyéni megoldásával sikerült duplázni az előnyt (2–0). A záró szakaszból alig telt el fél perc, amikor Ványolos második gólját is meglőtte (3–0), ezzel pedig már megnyugtatóvá vált a magyar vezetés. A 48. percben Baróti Bence emberelőnyös találata döntötte el végleg az érdemi kérdéseket (4–0). A legvégén pedig Horváth-Terták Péter tette fel az i-re pontot.

Forrás: MJSZ

A magyar válogatott 5–0-ra győzött, és hat pontot szerezve a negyedik lett a hatcsapatos mezőnyben,

egyúttal így kiharcolva a bennmaradást a világ 11-16. legjobb csapatát tömörítő másodosztályban.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti: az öt góllal és egy gólpasszal záró, a góllövőlista másodikjaként végző Szongoth Domán volt a magyar csapat legjobbja Krynicában.

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS VB, KRYNICA (LENGYELORSZÁG)

Ötödik játéknap

Magyarország–Lengyelország 5–0 (0–0, 2–0, 3–0)

Gólszerzők: Ványolos Márk (2), Besenyei Botond, Baróti Bence, Horváth-Terták Péter



Végeredmény:

1. Svájc 14 pont

2. Kazahsztán 11 pt

3. Ukrajna 7 pt

4. Magyarország 6 pt

5. Szlovénia 4 pt

6. Lengyelország 3 pt



AZ U18-AS VÁLOGATOTT VB-KERETE:

Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (8): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn),

Csatárok (12): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG:

április 18., szombat, 12:30: Magyarország–Kazahsztán 2–5

április 19., vasárnap, 12:30: Magyarország–Ukrajna 6–4

április 21., kedd, 12:30: Magyarország–Svájc 1–5

április 23., csütörtök, 16:00: Magyarország–Szlovénia 2–5

április 24., péntek, 19:30: Magyarország–Lengyelország 5–0

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)