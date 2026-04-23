Öttusa: egyszerre vonulnak fel a tavaly rendkívül sikeres korosztályok

Ezen a hétvégén az U19-es és a juniorkorú öttusázók számára rendeznek újabb Magyar-kupa-fordulót Budapesten. Mindkét korosztály képviselői túl vannak már a sorozat első körén, amely remek versenyeket hozott. Az UTE ígérete, Gyepessy Domonkos azzal büszkélkedhet, hogy

a junior- és az U19-es korosztályban is első helyen zárt,

a lányoknál az U19-esek között a KSI-s Rajncsák Diána, a junioroknál a Budapesti Honvédot képviselő, nemrég az első felnőtt-világkupaversenyén szereplő Zemán Zóra bizonyult a legjobbnak.

Zemán Zóra nemréiben az első felnőtt-világkupaversenyén indult Kairóban Fotó: Buza Virág

A legígéretesebb öttusázóink az idén is négy utánpótlás-korosztályban szerepelnek világ- és Európa-bajnokságon.

A sort júniusban az a juniorok kezdik, akik a spanyolországi Barcelonában vesznek részt kontinensviadalon, majd közvetlenül ezen esemény után a jön az U17-es Eb-je, de már Spanyolország nyugati partján, Pontevedrában. Még június végén megrendezik a két korosztály világbajnokságát is, amelynek helyszíne egyaránt a litvániai Kaunas lesz. Augusztus végén az U15-ösök és az U19-esek számára a világbajnokság szerepel a programban. A vébé házigazdája a spanyol főváros, Madrid lesz. A korosztályok legjelesebb képviselői aztán szeptemberben visszautaznak az Ibériai-félszigetre, hiszen az Európa-bajnokságnak a portugáliai Caldas da Rainha városa ad otthont.

Az elmúlt év eredményei alapján bizakodva várhatjuk a reménységek világeseményeit.

Ha 2025-ben az utánpótlás-korosztályokban csak az egyéni remekléseket nézzük, akkor a sort júniusban a juniorok kezdték, akik a lengyelországi Drzonkówban vettek részt Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon a tavaly is első Tamás Botond megvédte címét, míg Mészáros Emma bronznak örülhetett. Aztán a hónap második felében egy időben rendezték Székesfehérváron a junior-világbajnokságot és Barcelonában az U17-esek Eb-jét. Itthon a férfimezőnyben a korosztály immáron kétszeres Európa-bajnoka, Tamás Botond érdemelt ki harmadik helyet, Spanyolországban pedig Balzsay Jázmin ezüstöt. Az U17-esek aztán már júliusban a dél-afrikai Johannesburgba utaztak világbajnokságra, ahol Szécsi Nemere egyéniben diadalmaskodott, majd július végén Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét bonyolították le. Az U19-esek között Rajncsák Diána, a fiatalabbaknál pedig Kósa Nóra és Birta Botond nyert aranyat. Szécsi Nemere aztán bravúros teljesítménnyel az U19-esek között is világbajnok lett. A magyarok az említett egyéni diadalok mellett még számos dobogós helyezést értek el csapatban és váltóban.

(Kiemelt képünkön: Rajncsák Diána Fotó: Buza Virág)