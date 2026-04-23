Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–MTK az NB I-ben; negyeddöntős meccsek a férfi kosárbajnokságban
ÁPRILIS 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
31. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
20.45: Brest–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
18.30: Fortuna Düsseldorf–Dynamo Dresden (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
20.45: Napoli–Cremonese
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
16.30: FC Hermannstadt–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)
NŐI NB I
19. FORDULÓ
16.30: Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
Felsőház
18.30: Veszprém–Nyíregyháza
Alsóház
18.30: Berettyóújfalu–Haladás
18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
GOLD TOUR-SOROZAT
17.00: Kip Keino Classic
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 57 kg, 65 kg (Halidov Gamzatgadzsi), 70 kg (Muszukajev Iszmail), 79 kg, 97 kg (Végh Richárd)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
21.00: New Orleans Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Japán, Szombathely
19.45: Svájc–Magyarország, Biel
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
Férfi K–2 500 méter, C–1 1000 méter; női K–2 500 méter, C–2 500 méter
9.00: előfutamok
10.50: középfutamok
15.50: döntők
Paraszámok
11.20: előfutamok
14.40: döntők
KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged
FÉRFI BUNDESLIGA
19.45: Flensburg–Melsungen (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)
18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár
FÉRFI EUROLIGA
PLAY-IN, 2. FORDULÓ (a rájátszás utolsó szabad helyéért)
19.30: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 151, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fatum-nyiregyhaza/)
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
9.00: női 86 kg
11.00: férfi 94 kg (Fekécs Szilárd)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NYOLCADDÖNTŐ
11.00 (Tv: Eurosport1)
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) – folytatás 2–6-ról
Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) – folytatás 1–5-ről
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
9.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)
12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elképesztő gondolat a labdarúgó-világbajnokság kapcsán
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjének küszöbére a két magyar női kézilabdacsapat
12.00: Bajnokok: Puskás Jenő. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül – birkózómagazin
14.34: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf, Thury Gábor
15.00: Vendég: Vincze Ottó
15.35: Két csapatunk a visszavágók előtt a női kézilabda Bajnokok Ligájában
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Thury Gábor, Gergelics József
17.00: A labdarúgó BEK/BL-döntők története, 1990
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Dóczi Domonkos és Veress Ákos strandröplabdázók a Csendes-óceán partján értek el sikereket
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: A Football Forum Hungary legfontosabb pillanatainak összefoglalása
18.40: A Leicester-story: 10 év alatt a mennyből a pokolba?
18.55: Javában zajlik az NBA rájátszása: hogy alakulnak a párharcok?
19.10: A női kézilabda BL-negyeddöntő-visszavágók – előzetes
19.40: A labdarúgó NB I 31. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László
22.00: Karfiolfül – birkózómagazin (ismétlés)
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával