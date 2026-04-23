Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–MTK az NB I-ben; negyeddöntős meccsek a férfi kosárbajnokságban

ÁPRILIS 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Sunderland–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

20.45: Brest–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

18.30: Fortuna Düsseldorf–Dynamo Dresden (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

20.45: Napoli–Cremonese

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

16.30: FC Hermannstadt–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

21.00: Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)

NŐI NB I

19. FORDULÓ

16.30: Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

Felsőház

18.30: Veszprém–Nyíregyháza

Alsóház

18.30: Berettyóújfalu–Haladás

18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

GOLD TOUR-SOROZAT

17.00: Kip Keino Classic

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 57 kg, 65 kg (Halidov Gamzatgadzsi), 70 kg (Muszukajev Iszmail), 79 kg, 97 kg (Végh Richárd)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

21.00: New Orleans Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Japán, Szombathely

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

Férfi K–2 500 méter, C–1 1000 méter; női K–2 500 méter, C–2 500 méter

9.00: előfutamok

10.50: középfutamok

15.50: döntők

Paraszámok

11.20: előfutamok

14.40: döntők

KERÉKPÁR

TOUR OF THE ALPS

13.35: férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–OTP Bank-Pick Szeged

FÉRFI BUNDESLIGA

19.45: Flensburg–Melsungen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)

18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

FÉRFI EUROLIGA

PLAY-IN, 2. FORDULÓ (a rájátszás utolsó szabad helyéért)

19.30: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 151, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fatum-nyiregyhaza/)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

9.00: női 86 kg

11.00: férfi 94 kg (Fekécs Szilárd)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

11.00 (Tv: Eurosport1)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) – folytatás 2–6-ról

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) – folytatás 1–5-ről

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA

9.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)

12.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elképesztő gondolat a labdarúgó-világbajnokság kapcsán

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjének küszöbére a két magyar női kézilabdacsapat

12.00: Bajnokok: Puskás Jenő. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin

14.34: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf, Thury Gábor

15.00: Vendég: Vincze Ottó

15.35: Két csapatunk a visszavágók előtt a női kézilabda Bajnokok Ligájában

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Thury Gábor, Gergelics József

17.00: A labdarúgó BEK/BL-döntők története, 1990

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Dóczi Domonkos és Veress Ákos strandröplabdázók a Csendes-óceán partján értek el sikereket

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: A Football Forum Hungary legfontosabb pillanatainak összefoglalása

18.40: A Leicester-story: 10 év alatt a mennyből a pokolba?

18.55: Javában zajlik az NBA rájátszása: hogy alakulnak a párharcok?

19.10: A női kézilabda BL-negyeddöntő-visszavágók – előzetes

19.40: A labdarúgó NB I 31. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László

22.00: Karfiolfül – birkózómagazin (ismétlés)

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával