Jégkorong: vereség Szlovénia ellen az U18-as divízió I/A-vb-n

Azzal a tudattal várták a magyar U18-as fiú jégkorong-válogatott tagjai a lengyelországi divízió I/A-vb negyedik fordulóját, hogy az addig pontot sem szerző, utolsó helyen álló szlovén csapat legyőzésével bebiztosíthatja a bennmaradását a csoportban.

A szlovén együttes azonban nagy falatnak bizonyult, már az első harmadban 3–1-re ellépett, és bár a magyarok a 21. percben egy gólra visszajöttek, a játékrész végén már

5–2-t mutatott az eredményjelző, ami a végeredmény is lett.

A magyar csapat góljait Rákosi Lázár és Nagy Botond szerezte.

A válogatott jelenleg három szerzett ponttal áll, ugyanannyival, mint az ukránok, a szlovénok és a lengyelek. Az ukrán és a lengyel csapat este találkozik egymással a negyedik fordulóban, míg az utolsó körben a magyar együttes a lengyellel csap össze. A csoport utolsója esik ki a divízió I/B-be.

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS VB, KRYNICA (LENGYELORSZÁG)

Negyedik játéknap

Magyarország–Szlovénia 2–5 (1–3, 1–2, 0–0)



AZ U18-AS VÁLOGATOTT VB-KERETE:

Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (8): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn),

Csatárok (12): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

április 18., szombat, 12:30: Magyarország–Kazahsztán 2–5

április 19., vasárnap, 12:30: Magyarország–Ukrajna 6–4

április 21., kedd, 12:30: Magyarország–Svájc 1–5

április 23., csütörtök, 16:00: Magyarország–Szlovénia 2–5

április 24., péntek, 19:30: Magyarország–Lengyelország

