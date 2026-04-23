Hatot kapott első svájci meccsén a vb-re készülő hokiválogatott

Mint ismert, a vb-felkészülés előre eltervezett elemeként a Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette szakmai stáb két részre osztotta a keretet a hét második felében: a csapat egyik fele Svájcban, a másik pedig Szombathelyen és Győrben játszik edzőmérkőzéseket. A világranglistán második helyet elfoglaló Svájc ellen csütörtök este Bielben lépett először jégre a magyar csapat, a második meccset majd pénteken rendezik meg szintén a svájci városban.

Nem kezdődött jól a magyar férfi jégkorong-válogatott Svájc elleni felkészülési mérkőzése Bielben, egy perc sem telt el a meccsből, máris vezetett a házigazda. Még kettőt kaptunk az első harmadban, de egy emberelőny után néhány másodperccel (még nem rendeződtek a svájci sorok) Sárpátki Tamás Sofron István elé kotorta a pakkot, utóbbi közelről egyből lőve szépített.

A középső harmadban Svájc visszavett a tempóból – csak kettőt ütött –, de a mieink sem tudtak közelebb zárkózni. A záró felvonásban a vendéglátók még egyszer beköszöntek Bálizs Bencének, a végeredmény 6–1 lett a rivális javára, de pénteken javíthat a Majoross Gergely kapitány irányította svájci kontingens, mivel újra megmérkőzik egymással a két csapat.

Pénteken a vb-keret másik fele is jégre lép már, Bartalis Balázs irányítja majd a csapatot Szombathelyen, ahol Japán lesz az ellenfél, s ez a két alakulat szombaton is összecsap egymással, akkor már Győr lesz a helyszín.

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 6–1 (3–1, 2–0, 1–0)

Biel, 2806 néző. V: Geber (svájci), Wannerstedt (norvég), Catteno, Soestumoen (mindkettő svájci)

SVÁJC: Pasche – BERNI (1), EGLI (2) / Aebischer (1), Le Coultre 1 / Geisser (1), Loeffel 1 / Chanton, Helder – Hofmann (1), Thürkauf, Rohrbach / Scherwey (1), Taibel, Herzog 1 / Baechler 1, Jäger 1, Rochette (1) / Meyer, Senteler 1, Canonica / Müller. Szövetségi kapitány: Jan Cadieux

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Horváth M. / Szabó B., Ortenszky / Garát, Kiss R. / Csollák, Hadobás – Horváth Bence, Hári J., Laskawy / Erdély Cs., Péter, Terbócs / Sárpátki (1), Sebők, SOFRON 1 / Mihalik A., Nagy Krisztián, Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 31–10. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Kellett egy kis idő, mire felvettük az ellenfél tempóját, de minden meccs ilyen magas szinten nagyon hasznos nekünk. A mutatott játék sokkal jobban nézett ki, mint az eredményjelző, de erre számíthatunk a klasszis csapatok ellen, hiszen nekik nem kell negyvennyolc helyzet, hogy lőjenek hat gólt, és ha mi ajándékozunk nekik kettőt-hármat, távolabb kerülünk attól, hogy adott esetben bravúreredményt érjünk el a világbajnokságon.

A HÉTVÉGI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM

Április 24., péntek

19.00: Magyarország–Japán, Szombathely

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

Április 25., szombat

18.00: Magyarország–Japán, Győr

A SVÁJC ELLENI KERET

Kapusok: Bálizs Bence (Ferencváros), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó (Miskolc), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Ferencváros), Horváth Milán (Ferencváros), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)

Csatárok: Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (Ferencváros), Mihalik András (Ferencváros), Nagy Krisztián (Ferencváros), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (Ferewncváros), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

A TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM

Május 1., péntek

14.00: Norvégia–Magyarország, Koppenhága

Május 2., szombat

15.00: Dánia–Magyarország, Koppenhága

Május 7., csütörtök

18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled

Május 13., szerda

19.00: Kanada–Magyarország, Neuchatel

A JAPÁN ELLENI KERET

Kapusok: Nagy Kristóf (Ferencváros), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Franyó Krisztián (Újpest), Horváth Alex (Ocelári Trinec, cseh), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Szathmáry Simon (Miskolc), Szongoth Döme (Peninsula Panthers, kanadai), Tornyai Gábor (Újpest), Tóth Gergely (Ferencváros), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd)

Csatárok: Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Farkas László (FEHA19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers, amerikai), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Mattyasovszky Gergely (Ferencváros), Mihalik Gergő (Debrecen), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (Ferencváros), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Rapos Gergely (Újpest), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Vincze Péter (Gyergyói HK)