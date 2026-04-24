Bódis Tamás pályacsúccsal nyerte az Ultrabalatont

2026.04.24. 23:18
Ultrabalaton ultrafutás futás Bódis Tamás
A 209 kilométeres versenyt nagy előnnyel, 15:44:45 órás idővel teljesítette a magyar ultrafutó.

Pénteken az egyéni versenyzőkkel rajtolt el az Ultrabalaton, a futók reggel 7 órakor indultak Balatonfüredről.

A 209 kilométeres versenyen magyar siker született, a leggyorsabban Bódis Tamás ért célba 15:44:45-es idővel.

Az egyéni összetettben Bódis Tamás célba érkezésekor Michal Suľa haladt a második helyen, a szlovák ultrafutót Váradi Bence követte. A női mezőnyben az első helyen Carmen María Pérez futott, a spanyol ultrás az összetettben a negyedik helyen állt a verseny végéhez közeledve.

A háromnapos versenyen az egyéni futók után a 2–6 fős csapatok álltak rajthoz, majd péntekről szombatra virradóan, éjfél után egy perccel folyamatosan kezdetét veszi a küzdelem a 7–13 tagú együtteseknek is. A nagyobb létszámú csapatok között – ahogyan 2016-tól két kivétellel minden esztendőben – ismét ott lesz a Nemzeti Sport csapata is.

 

 

Legfrissebb hírek

Ezúttal a stratégia fontosabb volt, mint a helyezés – ezüstérem az ob-n

Csupasport
11 órája

Ultrabalaton: hétvégén több mint 35 ezren futnak a Balaton körül

Atlétika
15 órája

Jön a jubileumi, huszadik újkori UB: az NS-csapat is körbefutja a Balatont

Csupasport
2026.04.23. 14:06

Turós Izabella aranyérmet szerzett az első országos bajnokságán

Csupasport
2026.04.22. 14:29

Ob-aranyat ért a taktikus versenyzés az Omszki-tónál

Csupasport
2026.04.21. 15:29

Motiválta az erős mezőny – győzött is a veszprémi Fighters’ Runon

Csupasport
2026.04.20. 14:35

Szalontai Anikó egyéni csúcsa és győzelme a szlovákiai huszonnégy óráson

Csupasport
2026.04.15. 14:47

Rekordszámú indulót várnak április utolsó hétvégéjén az Ultrabalatonon

Egyéb egyéni
2026.04.15. 10:35
Ezek is érdekelhetik