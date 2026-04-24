Bódis Tamás pályacsúccsal nyerte az Ultrabalatont

Pénteken az egyéni versenyzőkkel rajtolt el az Ultrabalaton, a futók reggel 7 órakor indultak Balatonfüredről.

A 209 kilométeres versenyen magyar siker született, a leggyorsabban Bódis Tamás ért célba 15:44:45-es idővel.

Az egyéni összetettben Bódis Tamás célba érkezésekor Michal Suľa haladt a második helyen, a szlovák ultrafutót Váradi Bence követte. A női mezőnyben az első helyen Carmen María Pérez futott, a spanyol ultrás az összetettben a negyedik helyen állt a verseny végéhez közeledve.

A háromnapos versenyen az egyéni futók után a 2–6 fős csapatok álltak rajthoz, majd péntekről szombatra virradóan, éjfél után egy perccel folyamatosan kezdetét veszi a küzdelem a 7–13 tagú együtteseknek is. A nagyobb létszámú csapatok között – ahogyan 2016-tól két kivétellel minden esztendőben – ismét ott lesz a Nemzeti Sport csapata is.