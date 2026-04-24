Európai kézilabdaligák: Hanusz három gólt, hét gólpasszt szerzett a PSG ellen

Hanusz Egon három gólja és hét gólpassza ellenére a Cesson-Rennes házigazdaként 34–31-re kikapott a címvédő és listavezető Paris Saint-Germaintől a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik ezúttal nem talált a hálóba.
Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics Kristófnak pedig három védése volt az MT Melsungenben, amely 40–30-as vereséggel távozott a Flensburg-Handewitt otthonából a német élvonalban.
Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 31–27-re nyert a Sambre Avesnois ellen a francia női bajnokságban, ezzel megerősítette negyedik helyét a tabellán, így továbbra is harcban van a bronzéremért.
Legfrissebb hírek
Kézilabda
2026.03.19. 22:24
