Európai kézilabdaligák: Hanusz három gólt, hét gólpasszt szerzett a PSG ellen

2026.04.24. 22:29
Fotó: FB/CRMHB - Les Irréductibles Cessonnais
Hanusz Egon három gólja és hét gólpassza ellenére a Cesson-Rennes házigazdaként 34–31-re kikapott a címvédő és listavezető Paris Saint-Germaintől a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Szeitl Erik ezúttal nem talált a hálóba.

Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics Kristófnak pedig három védése volt az MT Melsungenben, amely 40–30-as vereséggel távozott a Flensburg-Handewitt otthonából a német élvonalban.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 31–27-re nyert a Sambre Avesnois ellen a francia női bajnokságban, ezzel megerősítette negyedik helyét a tabellán, így továbbra is harcban van a bronzéremért.

 

Legfrissebb hírek

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Cesson-Rennes

Kézilabda
2026.04.12. 22:03

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf 11 védést mutatott be a Melsungenben

Kézilabda
2026.04.10. 22:24

Férfi kézilabda El: az Elverum kiesett, a Melsungen továbbjutott

Kézilabda
2026.04.07. 22:55

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter nyolc gólt rámolt be a Kristiansand kapujába

Kézilabda
2026.04.03. 23:08

Európai kézilabdaligák: Szabó Laura pontot mentett a Zwickaunak

Kézilabda
2026.03.25. 23:21

Palasics és Sipos marad Melsungenben, Bartucz távozik

Kézilabda
2026.03.19. 22:24

Magyar válogatott kézilabdázók válthatják egymást a Szegednél – sajtóhír

Kézilabda
2026.03.19. 09:48

Európai kézilabdaligák: Szikora Melinda tíz védést mutatott be a BVB-ben

Kézilabda
2026.03.18. 22:49
Ezek is érdekelhetik