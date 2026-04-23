Felbontja Bodó Richárd szerződését a Szeged – hivatalos

Az OTP Bank-Pick Szeged csütörtök délelőtti közleményében a klub ügyvezetője, Kiss Bence hangsúlyozta, hogy a döntés közös egyeztetés után született meg, a játékos pedig méltó búcsút fog kapni.

„Az élet már csak ilyen, tele van fordulatokkal. Korrekt módon beszéltük meg a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak útjaink. Csodás időszakot tölthettem el Szegeden, itt alapítottam családot, fantasztikus győzelmeket arattunk, egy olyan klub mezét viselhettem, amely Európában meghatározó szerepet tölt be. Rengeteget kaptam itt, amit örökre eltettem” – fogalmazott Bodó Richárd a szegediek honlapján.

Bodó 2016-ban csatlakozott a klubhoz, és azóta az egyik legeredményesebb játékossá vált: tíz idény alatt 1399 gólig jutott. A csapattal három bajnoki címet ünnepelhetett (2018, 2021, 2022), emellett két alkalommal a Magyar Kupát is elhódította (2019, 2025). A Bajnokok Ligájában 366 találatot szerzett, amivel a szegedi örökranglistán a negyedik helyen áll.

A 33 éves Bodó a magyar válogatottban szintén kulcsszereplő, többek között ott volt a 2024-es párizsi olimpián is. Március közepén az RThandball úgy értesült, hogy a rutinos átlövő nyártól a Tatabánya színeiben folytathatja pályafutását.