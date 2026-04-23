Nemzeti Sportrádió

Felbontja Bodó Richárd szerződését a Szeged – hivatalos

ROCK PÉTER
2026.04.23. 10:30
Furcsa lesz más klub színeiben látni Bodó Richárdot (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
férfi kézilabda NB I szerződésbontás OTP Bank-Pick Szeged Bodó Richárd
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapján bejelentette, hogy az idény végén közös megegyezéssel felbontja a magyar válogatott átlövő, Bodó Richárd szerződését.

Az OTP Bank-Pick Szeged csütörtök délelőtti közleményében a klub ügyvezetője, Kiss Bence hangsúlyozta, hogy a döntés közös egyeztetés után született meg, a játékos pedig méltó búcsút fog kapni.

„Az élet már csak ilyen, tele van fordulatokkal. Korrekt módon beszéltük meg a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak útjaink. Csodás időszakot tölthettem el Szegeden, itt alapítottam családot, fantasztikus győzelmeket arattunk, egy olyan klub mezét viselhettem, amely Európában meghatározó szerepet tölt be. Rengeteget kaptam itt, amit örökre eltettem” – fogalmazott Bodó Richárd a szegediek honlapján.

Bodó 2016-ban csatlakozott a klubhoz, és azóta az egyik legeredményesebb játékossá vált: tíz idény alatt 1399 gólig jutott. A csapattal három bajnoki címet ünnepelhetett (2018, 2021, 2022), emellett két alkalommal a Magyar Kupát is elhódította (2019, 2025). A Bajnokok Ligájában 366 találatot szerzett, amivel a szegedi örökranglistán a negyedik helyen áll.

A 33 éves Bodó a magyar válogatottban szintén kulcsszereplő, többek között ott volt a 2024-es párizsi olimpián is. Március közepén az RThandball úgy értesült, hogy a rutinos átlövő nyártól a Tatabánya színeiben folytathatja pályafutását.

Mikler Rolanddal hosszabbított a Szeged – hivatalos

Ezek is érdekelhetik