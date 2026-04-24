Nemzeti Sportrádió

Kikapott a Barcelona, a Monacóé az utolsó playoffhely a férfi kosárlabda Euroligában

VARGA BALÁZS
2026.04.24. 23:33
Végül a fekete mezes Monaco maradt talpon, és készülhet a negyeddöntőre (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga play-injében a Monaco 79–70-re legyőzte a Barcelonát, ezzel bejutott a rájátszásba.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
PLAY-IN, 2. FORDULÓ (a rájátszás utolsó szabad helyéért)
Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) 79–70 (26–14, 23–21, 9–18, 21–17)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Olympiakosz (görög)–Monaco (francia)
Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
A párharcok három nyert mérkőzésig tartanak, az első meccseket kedden és szerdán rendezik.

 

Legfrissebb hírek

Franciaország rendezi a 2031-es kosárlabda-világbajnokságot

Kosárlabda
2026.04.22. 14:08

A Panathinaikosz bejutott a rájátszásba, míg a Monaco a Barcelona ellen kap még egy esélyt a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.04.21. 23:19

Közel került az elődöntőhöz a Falco és a száz pont fölé jutó Atomerőmű

Kosárlabda
2026.04.21. 20:26

Véget ért az alapszakasz, ők folytathatják a rájátszásban a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.04.17. 23:19

Brady Skeens: Ezekért a dupla duplákért nagyon meg kell küzdeni a magyarokkal és a légiósokkal

Kosárlabda
2026.04.17. 08:22

A Real Madrid Donciccsal és Djokoviccsal a nézőtéren verte a Crvena zvezdát a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.04.16. 23:22

Férfi kosárlabda NB I: a tisztes helytállás a tartalékos Sopron célja a Szolnok ellen

Kosárlabda
2026.04.15. 09:30

A Monaco kulcsonfontosságú meccset nyert meg a Barcelona ellen a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.04.10. 23:48
Ezek is érdekelhetik