Kikapott a Barcelona, a Monacóé az utolsó playoffhely a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga play-injében a Monaco 79–70-re legyőzte a Barcelonát, ezzel bejutott a rájátszásba.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
PLAY-IN, 2. FORDULÓ (a rájátszás utolsó szabad helyéért)
Monaco (francia)–Barcelona (spanyol) 79–70 (26–14, 23–21, 9–18, 21–17)
A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Olympiakosz (görög)–Monaco (francia)
Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
A párharcok három nyert mérkőzésig tartanak, az első meccseket kedden és szerdán rendezik.
