Birkózás: a finisben az U17-esek Eb-felkészülése

Az elmúlt években megszokott, júniusi időponthoz képest ezúttal egy hónappal korábban tartják meg az U17-es birkózó Európa-bajnokságot, amelynek május 11. és 17. között a bulgáriai Szamokov ad otthont.

A kadétkorosztály legígéretesebb hazai versenyzői (mindhárom szakágban) idén túl vannak már két hazai válogatóversenyen, illetve több nemzetközi viadalon és külföldi edzőtáboron is. Az Eb-felkészülés utolsó fázisában jelenleg a KIMBA-n készülnek együtt a legjobb fiatalok, majd az utolsó héten (május első hetében) szerbiai edzőtáborral fordulnak rá a célversenyre.

Ami az esélyeket illeti: látva az egyéni teljesítményeket, a női szakágban lehetnek a legvérmesebb éremszerzési reményei a magyar küldöttségnek. A Kocsis Gábor és Szatmári Zsolt vezette – várhatóan kilencfős – leánycsapatban több olyan reménységet is találunk, aki korábban már letette a névjegyét.

Elég, ha csak Zsitovoz Máriára és Sillei Jankára gondolunk, tavaly mindketten kiemelkedőt alkottak.

Elsőévesként 2025-ben Zsitovoz U17-es Európa-bajnok és vb-bronzérmes lett az 53 kilósok mezőnyében, míg a még csak serdülőkorú Sillei megnyerte az U15-ös és az U17-es Eb-t is, illetve az idősebbek vb-jén második lett a 46 kilós kategóriában.

Zsitovoz az idén aztán hasonlóan dominánsan folytatta,

valamennyi hazai és nemzetközi versenyen diadalmaskodott, méghozzá roppant meggyőző teljesítménnyel, pontot is alig engedve az ellenfeleknek, így kirobbanó formában és címvédőként várhatja az Eb-t. Sillei nagy fába vágta a fejszéjét 2026-ra, ugyanis egy évvel alatt annyit nőtt és erősödött fizikailag, hogy idén már majdnem tíz kilóval feljebb, az 57 kilós súlycsoportban próbálkozik.

Természetesen rajtuk kívül is jó néhány olyan versenyző található a csapatban, aki nyert már érmet korábban korosztályos világversenyen. Mások mellett a tavalyi U17-es Eb-n bronzérmes Bárány-Almási Bianka (73 kg) és a hosszú kihagyásból az idén visszatérő, kétszeres U15-ös Eb-második, U17-es Eb-harmadik Szentpál Vivien (49 kg) is esélyes az igazán jó szereplésre.

Antaly Sándor a két hazai válogatóverseny megnyerése mellett Törökországban is győzött Forrás: MBSZ

A Madarasi Gábor és Korpási Bálint irányította kötöttfogású válogatott szintén kilenc versenyzővel készül az Európa-bajnokságra. A fiatalok az elmúlt hónapokban az itthoni válogatók mellett Törökországban, Romániában és Horvátországban szerepeltek külföldi versenyeken, és mérhették fel a tudásukat a nemzetközi szinthez képest is. A 92 kilósoknál szereplő Antaly Sándor a hazai viadalok magabiztos megnyerése mellett Antalyában sem talált legyőzőre, míg ugyanott Juhász Imre (65 kg) harmadikként zárt. Mellettük még a tavalyi U15-ös Eb-ezüstérmes Budai Milán (60 kg) is sokra lehet majd hivatott Szamokovban. Amikor Korpási Bálint szövetségi edzőt kérdeztük a várakozásokról, elmondta: alapvetően erős, összetartó csapat várhatja az Eb-t.

A Sükösd Attila és Farkas Gábor vezette szabadfogású csapat esetén mérsekeltebb a remények, leginkább egy-egy pontszerző helyezésben és a tisztes helytállásban lehet bízni.

A tavalyi, szkopjei Eb-n két arannyal és három bronzzal zártak a mieink (négy éremmel a lányoktól, egy a kötöttfogásúaktól), és ahogyan fentebb említettük, az egy évvel ezelőtti mindkét győztes, Zsitovoz Mária és Sillei Janka most újra ott lesz a mezőnyben.

(Kiemelt képen: Zsitovoz Mária Forrás: MBSZ)