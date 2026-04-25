Szombati sportműsor: NB I és Liverpool; az ETO és az FTC a női kézilabda BL négyes döntőjéért játszik

ÁPRILIS 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

26. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

20.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Everton

16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)

ANGOL FA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

18.15: Manchester City–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

15.00: Lyon–Auxerre

19.00: Angers–Paris SG

21.05: Toulouse–Monaco

GÖRÖG KUPA

DÖNTŐ, VOLOSZ

19.30: PAOK–OFI Kréta

HORVÁT 1. HNL

32. FORDULÓ

18.15: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–St. Pauli

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Mönchengladbach

18.30: Hamburg–Hoffenheim (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

20.30: Darmstadt–Elversberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

15.00: Parma–Pisa

18.00: Bologna–Roma (Tv: Arena4)

20.45: Hellas Verona–Lecce (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

31. FORDULÓ

16.30: Tondela–Nacional

19.00: Benfica–Moreirense

21.30: Guimaraes–Rio Ave

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

20.30: DAC–Zilina (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.15: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol) (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

19. FORDULÓ

14.00: Pécs–Puskás Akadémia

15.00: Viktória FC–St. Mihály

16.00: Újpest–DVTK

17.00: MTK–ETO FC

18.00: Budaörs–Ferencváros

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

10 000 MÉTERES FUTÓ ÉS GYALOGLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BONYHÁD

9.00: férfi 10 000 méteres gyaloglás

10.00: női 10 000 méteres gyaloglás

17.10: női 10 000 méteres síkfutás

18.50: férfi 10 000 méteres síkfutás

GOLD TOUR-SOROZAT

14.45: Kip Keino Classic, Nairobi

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 61 kg, 74 kg (Kuramagomedov Murad), 86 kg, 92 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport+)

Szabadfogás 57 kg, 65 kg, 70 kg (Muszukajev Iszmail), 79 kg, 97 kg (Végh Richárd)

10.30: vigaszág

18.00: döntők

GOLF

PGA TOUR

19.00: New Orleans Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Japán, Győr

SVÉD BAJNOKSÁG

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

15.15: Skelleftea–Rögle (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyongysport-kezilabda-nonprofit-kft/)

19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

16.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler

18.00: Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC

18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs

18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

NBA, RÁJÁTSZÁS

19.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport2)

21.30: Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, SPANYOL NAGYDÍJ

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RALI

8.00: Moldava-rali, az országos bajnokság 2. futama, Szepsi és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5. HELYÉRT

15.00: MAFC–TFSE

A 9–13. HELYÉRT

19.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC

SÍFUTÁS

13.00: Bysprinten 2026, Mosjöen, Norvégia (Tv: Eurosport2)

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

7.00: férfi 110 kg, +110 kg

14.00: női +86 kg (Boros Viktória)

SZABADIDŐSPORT

9.00: NN Ultrabalaton, Balatonfüred

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

11.00 (Tv: Eurosport1)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) – folytatás 7–9-ről

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) – folytatás 4–4-ről

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

20.00 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 3. forduló; női páros, 1. és 2. forduló

11.00 után: Bondár Anna–Laura Samson (cseh)

13.00 után: Gálfi Dalma–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

19.00 után: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT

2. FORDULÓ, SZAMARKAND

10.00: női verseny (Kropkó Márta) (Tv: M4 Sport)

12.45: férfiverseny (Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kropkó Márton) (Tv: M4 Sport)

PTA TOUR, SZINGAPÚR

8.00: versenyek (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA

9.00: női 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)

11.00: férfi 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Jadran Split (horvát)–BVSC-Manna ABC

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ

17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Endo Plus Service-Honvéd

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

11.30: ELTE-BEAC–PannErgy-Miskolci VLC

18.00: Metalcom-Szentes–KSI SE

19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Debreceni VSE-Master Good

NŐI OB I, RÁJÁTSZÁS

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

11.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Cristiano Ronaldo fia együtt focizhat édesapjával jövőre

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Jó András

14.30: Közvetítés a Kisvárda–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Győr–Odense női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

17.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Metz–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Bera Emesével