Szombati sportműsor: NB I és Liverpool; az ETO és az FTC a női kézilabda BL négyes döntőjéért játszik

2026.04.25. 00:01
null
Szombaton három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I-ben, a Premier League-ben pályára lép a Liverpool és az Arsenal is, de a többi elit ligában is lesznek bajnokik. A női kézilabda Bajnokok Ligájában az ETO az Odensét fogadja, az FTC Metzben szerepel – a tét a négyes döntőbe jutás. Birkózóink a tiranai Európa-bajnokságon versenyeznek, teniszezőink a madridi mestertornán ütik a labdát, míg a magyar férfi jégkorong-válogatott Japánt látja vendégül. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban atlétika, golf, kosárlabda, motorsport, röplabda, súlyemelés, sznúker, triatlon, úszás és vízilabda is.

 ÁPRILIS 25., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
31. FORDULÓ
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
20.00: Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ 
13.30: Fulham–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Everton
16.00: Wolverhampton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler2)

ANGOL FA-KUPA
ELŐDÖNTŐ
18.15: Manchester City–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ 
15.00: Lyon–Auxerre
19.00: Angers–Paris SG
21.05: Toulouse–Monaco

GÖRÖG KUPA
DÖNTŐ, VOLOSZ
19.30: PAOK–OFI Kréta

HORVÁT 1. HNL
32. FORDULÓ
18.15: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ 
15.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–St. Pauli
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Hoffenheim (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
31. FORDULÓ 
20.30: Darmstadt–Elversberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ 
15.00: Parma–Pisa
18.00: Bologna–Roma (Tv: Arena4)
20.45: Hellas Verona–Lecce (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
31. FORDULÓ
16.30: Tondela–Nacional
19.00: Benfica–Moreirense
21.30: Guimaraes–Rio Ave

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
20.30: DAC–Zilina (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.15: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol) (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I
19. FORDULÓ
14.00: Pécs–Puskás Akadémia
15.00: Viktória FC–St. Mihály
16.00: Újpest–DVTK
17.00: MTK–ETO FC
18.00: Budaörs–Ferencváros

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
10 000 MÉTERES FUTÓ ÉS GYALOGLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BONYHÁD
  9.00: férfi 10 000 méteres gyaloglás
10.00: női 10 000 méteres gyaloglás
17.10: női 10 000 méteres síkfutás
18.50: férfi 10 000 méteres síkfutás
GOLD TOUR-SOROZAT
14.45: Kip Keino Classic, Nairobi

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61 kg, 74 kg (Kuramagomedov Murad), 86 kg, 92 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport+)
Szabadfogás 57 kg, 65 kg, 70 kg (Muszukajev Iszmail), 79 kg, 97 kg (Végh Richárd)
10.30: vigaszág 
18.00: döntők

GOLF
PGA TOUR
19.00: New Orleans Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Japán, Győr
SVÉD BAJNOKSÁG
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
15.15: Skelleftea–Rögle (Tv: Sport2)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyongysport-kezilabda-nonprofit-kft/)
19.00: Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK 
NŐI NB I
16.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 
18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 
18.00: Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 
18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 
18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport2)
21.30: Phoenix Suns–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG, SPANYOL NAGYDÍJ
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RALI 
  8.00: Moldava-rali, az országos bajnokság 2. futama, Szepsi és környéke

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5. HELYÉRT
15.00: MAFC–TFSE
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC 

SÍFUTÁS
13.00: Bysprinten 2026, Mosjöen, Norvégia (Tv: Eurosport2)

SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
  7.00: férfi 110 kg, +110 kg
14.00: női +86 kg (Boros Viktória)

SZABADIDŐSPORT
  9.00: NN Ultrabalaton, Balatonfüred

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NYOLCADDÖNTŐ
11.00 (Tv: Eurosport1)
Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) – folytatás 7–9-ről
Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) – folytatás 4–4-ről
Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)
20.00 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

TENISZ 
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 2. forduló; női egyes, 3. forduló; női páros, 1. és 2. forduló
11.00 után: Bondár Anna–Laura Samson (cseh)
13.00 után: Gálfi Dalma–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
19.00 után: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.) 

TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT
2. FORDULÓ, SZAMARKAND
10.00: női verseny (Kropkó Márta) (Tv: M4 Sport)
12.45: férfiverseny (Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk, Kropkó Márton) (Tv: M4 Sport)
PTA TOUR, SZINGAPÚR
  8.00: versenyek (Tv: Eurosport2)

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA, IBIZA
  9.00: női 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)
11.00: férfi 3 km, kieséses verseny (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Jadran Split (horvát)–BVSC-Manna ABC
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Endo Plus Service-Honvéd
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
11.30: ELTE-BEAC–PannErgy-Miskolci VLC
18.00: Metalcom-Szentes–KSI SE
19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Debreceni VSE-Master Good
NŐI OB I, RÁJÁTSZÁS
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
11.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
  6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
  7.00: Heti kosárlabda-összefoglaló
  7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
  8.40: Cristiano Ronaldo fia együtt focizhat édesapjával jövőre
  9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Jó András
14.30: Közvetítés a Kisvárda–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés a Győr–Odense női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
17.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Metz–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Bera Emesével

 

