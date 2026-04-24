Dárdai Bence: Nagyon nehéz, de türelmesnek kell maradnom; Kedvező helyzetben a Győr, bravúr kellene a Ferencvárostól

A Nemzeti Sport

szombati számából ajánljuk:

Arne Slot: Gond nélkül beállítanám a kapuba Pécsi Ármint. A kapusgondokkal küzdő Liverpoolnál előfordulhat, hogy az eddig az utánpótlásban pallérozódó Pécsi Ármint kell bevetni a Crystal Palace elleni bajnokin. Gyenge Balázs liverpooli beszámolója

Dárdai Bence: Nagyon nehéz, de türelmesnek kell maradnom. November óta nem tétmeccsre, hanem a visszatérésre készül Dárdai Bence: a Wolfsburg húszéves magyar válogatott középpályása bízik benne, hogy a következő idény rajtjára ismét teljes értékű játékos lehet. Borsos László írása

Kedvező helyzetben a Győr, bravúr kellene a Ferencvárostól. Szombaton eldől, hány magyar csapat lesz a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében. A címvédő ETO nyolcgólos előny birtokában várja az Odensét, míg az FTC a két magyart foglalkoztató Metz vendége lesz. Jakus Barnabás és Papp Bálint összeállítása

Romló köridők, javuló előzések. A McLaren teljesítményért felelős technikai igazgatója, Mark Temple ugyan néhány tizedmásodperces köridőromlást vár az új szabálymódosításoktól, de úgy véli, az előzések minősége javulhat. Zsoldos Barna háttéranyaga

Mindössze három másodpercen múlt, hogy Pók Karolina (68 kg) legyőzze az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosunt, ám a végén négypontos akciót hajtottak végre rajta, így lecsúszott az éremről, és az ötödik helyen zárt a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokságon. Krasznai Bence helyszíni tudósítása

