Hiezl Réka: Hazai vb-n játszani jó érzés, de nem az ezüstért jöttünk

Közel járt a remélt elsőséghez és az ezzel járó feljutáshoz a felnőtt női jégkorong-válogatott a Vasas Jégcentrumban megrendezett divízió I/A-csoportos világbajnokságon, azonban a mieinknek be kellett érniük a második hellyel hazai közönség előtt. A kanadai szövetségi kapitány, Delaney Collins által vezetett magyar csapat négy győzelemmel és egy vereséggel, összesen 11 pontot szerezve végzett a tornán, egyetlen ponttal lemaradva a végső győztes és jövőre már az A-csoportban szereplő franciáktól – akiket egyébként a magyar lányok az első meccsen hosszabbítás után legyőztek. A válogatott kifejezetten fiatal kerettel szerepelt a hazai vb-n, ugyanis az eseményen hat utánpótláskorú játékos is bizonyíthatott Takács Noémi Zoé, Hajdu Lili, Faragó Luca, Hiezl Réka Effi, Polónyi Petra és Weiler Krisztina személyében.

Hazai rendezésű világbajnokságon szerepelni mindig fantasztikus érzés

– nyilatkozta a 2009-es születésű Hiezl Réka az Utánpótlássportnak. – A kortársaimmal már volt részem hasonlóban, amikor tavaly az U18-as divízió I/A-világbajnokságot sikerült megnyernünk a Tüskecsarnokban. Óriási öröm a családtagok, a barátok, az osztálytársak, a régi edzők és csapattársak előtt pályára lépni a válogatottban, különösen egy felnőtt-világbajnokság alkalmával. Az, hogy ilyen atmoszférában játszhattunk, az mindenkit még jobb teljesítményre sarkallt és extra motivációval látott el. Ráadásul számomra ez duplán hazai pályát jelentett, ugyanis én éppen ezen a jégpályán, a Vasasban nevelkedtem, és töltöttem itt sok évet ebben a környezetben, mielőtt még tavaly nyáron kimentem Amerikába.

Ami a tornát illeti: nagyon közel volt egymáshoz játékerőben az egész mezőny, emiatt csupa szoros meccset játszottunk. Összességében jó játékot tudtunk nyújtani, de maradt bennünk hiányérzet amiatt, hogy végül csak a második helyre sikerült odaérnünk.

Egyértelműen az aranyérem megszerzését és a feljutás kiharcolását tűztük ki célul, nem sokon múlott, de ezt sajnos nem tudtuk elérni. Nyilvánvaló, nem az ezüstért jöttünk, emiatt kicsit szomorúan zártuk a vébét, de alapvetően nincs szégyenkezni valónk, hiszen azt bebizonyítottuk, hogy egyértelműen az élmezőnybe tartozunk ebben a csoportban. Jövőre újra megpróbáljuk! Addig is lesz még egy évünk, hogy hozzánk hasonló erősségű csapatok ellen tökéletesítsük a játékunkat mind támadásban, mind védekezésben.”

Forrás: MJSZ

A magyar válogatott Kínát, Olaszországot, Norvégiát és Franciaországot is felülmúlta a mostani vb-n (előbbi hármat rendes játékidőben, utóbbit csak hosszabbítás után), míg Szlovákiától vereséget szenvedett.

„Utólag nagyon bosszant a szlovákok elleni vereség, illetve a franciákkal szemben elbukott egy pont is, de utóbbi talán egy fokkal jobban fáj, mert a meccs végén kaptuk az egyenlítő gólt, és ha az nincs, akkor azzal a plusz egy ponttal most elsők lennénk. A szlovákok elleni mérkőzés is hasonlóan frusztráló volt, mivel szinte végig mi támadtunk, próbálkoztunk sokszor, de egyszerűen azon a napon nem tudtunk gólt lőni. Nüanszokon dőlnek el az ilyen meccsek, és most nem volt szerencsénk. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy van mire büszkének lennünk, hiszen a végeredményt tekintve – ha hozzávesszük az A-csoportos nyolc válogatottat – így

pillanatnyilag mi vagyunk a világ tizedik legjobb csapata.

Tetejébe most a divízió I/A-csoportban a két dobogóst, az első franciákat és a harmadik olaszokat is legyőztük, méghozzá úgy, hogy a közelmúltbeli, milánói olimpia mezőnyében mindkét nemzet együttese ott volt, tehát tényleg roppant erős csapatokról beszélünk."

A 16 évesen már 26-szoros felnőttválogatott Réka ezúttal öt meccsen egy-egy góllal és gólpasszal zárt a tornán, pályafutása második felnőtt-világbajnokságán.

Az első felnőttvébémhez képest most jobban éreztem magam, ezúttal a csapaton belül már egy stabilabb, fontosabb szerepkört tudtam betölteni, és az edzők is egyre többet várnak el tőlem, amelynek igyekeztem megfelelni a legjobb tudásom szerint.

A FELNŐTT NŐI VÁLOGATOTT VB-KERETE:

(Kiemelve az utánpótláskorúak)

Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Merchyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Seregély Míra (HKB), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

A VB EREDMÉNYEI:

Április 12., 12.30 Kína–Szlovákia 0–7

Április 12., 16.00 Olaszország–Norvégia 2–1

Április 12., 19.30 Magyarország–Franciaország 3–2 h.u.



Április 13., 12.30 Szlovákia–Olaszország 4–6

Április 13., 16.00 Norvégia–Franciaország 1–4

Április 13., 19.30 Magyarország–Kína 4–0



Április 15., 12.30 Norvégia–Kína 4–0

Április 15., 16.00 Magyarország–Szlovákia 0–2

Április 15., 19.30 Olaszország–Franciaország 2–3 h.u.



Április 17., 12.30 Franciaország–Kína 8–1

Április 17., 16.00 Magyarország–Olaszország 3–2

Április 17., 19.30 Szlovákia–Norvégia 5–1



Április 18., 12.30 Kína–Olaszország 0–7

Április 18., 16.00 Szlovákia–Franciaország 1–3

Április 18., 19.30 Magyarország–Norvégia 4–1

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)