Shaun Murphy az első negyeddöntős a sznúker-vb-n

Shaun Murphy került be elsőként a legjobb nyolc közé a sznúker-világbajnokságon. Az angol játékos 6–2-es előnyből várhatta a pénteki folytatást, ott a nyolc frémből hetet megnyerve biztosította helyét a negyeddöntőben.

Mark Williams 51 évesen a negyedik világbajnoki címére hajt, de hátrányból várhatja a Hawkins elleni szombati folytatást.

Nyolc frém után döntetlenre áll Csao Hszin-tung és Ting Csün-huj mérkőzése, míg Mark Allen 9–7-re vezet Kyren Wilson ellen, ezeket a mérkőzéseket szintén szombaton folytatják.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 10–6 – részeredmény, folytatás szombaton

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 7–9 – részeredmény, folytatás szombaton

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 4–4 – részeredmény, folytatás szombaton

A SZOMBATI PROGRAM

11.00 (Tv: Eurosport1)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 7–9-ről

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) 4–4-ről

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

20.00 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 3–13

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.)

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10–9

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai) 10–2

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol) 10–6

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai) 10–6

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–7

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi) 10–2

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 10–2

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni) 3–10

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol) 10–5