Tekvondó: bajnokság a diákoknak Szigetszentmiklóson

A tekvondózó diákok legjobbjai most szombaton harcolnak meg a 2026-os bajnoki címekért, méghozzá Szigetszentmiklóson, vagyis ugyanott, ahol tavaly is lezajlott a viadal, amely egyúttal emlékverseny is. Utóbbit évek óta együtt rendezik a diák ob-val, ily módon is

megőrizve a sportág egyik ikonjának, Engrich Mariann-nak az emlékét,

aki – írta a honi sportági szövetség honlapja: – „1987-es világbajnoki győzelmével nemcsak sportágát emelte új magasságokba, hanem az Év Sportolónője címet is elnyerte, hatalmas fölénnyel megelőzve más sportágak kiválóságait”. A méltatásban az is hangot kapott, hogy a korszak 1996-ban, tragikus hirtelenséggel elhunyt legkiemelkedőbb magyar tekvondósának

küzdőszelleme és példája ma is inspirálja a sportág hazai közösségét.

Szigetszentmiklóson, a Városi Sportcsarnokban délelőtt 9 órától zajlanak az események egészen estig, amikorra véget ér a program mindhárom műfajban: küzdelemben, formagyakorlatban és gyorsrúgásban egyaránt. A küzdelmek különböző korcsoportokban folynak, a gyerek I-től, vagyis a 6-7 évesektől kezdve a kadétkorúakon – a 12-14 éveseken – át egészen a juniorokig, akik a 15-17 esztendősöket jelentik. Ugyanígy végeredményt hirdetnek – egyéniben, párosban, csapatban - formagyakorlatban is, hasonlóképpen kor szerint bontva csoportokra a döntő szakaszba jutottakat különböző, így az övfokozatokat is figyelembe vevő szempontok alapján.

A megfelelő óvintézkedések sem hiányoznak: ezek között szerepel a védőfelszerelések igénybe vételének előírása is, vagyis a fej-, a mellkas-, az alkar- és sípcsontvédő, a lágyékvédő, a fogvédő és a kesztyű használata küzdelemben mindenkinek kötelező. A „korszellem” jelen van a mérkőzésidőknél is: a gyermekek korcsoportjaiban kétszer egyperces menetek vannak, fél perc pihenővel, a kadétoknál a menetek kétszer másfél, a junioroknál pedig kétszer két percig tartanak, ugyanúgy harminc másodpercet jelentő szusszanásnyi idővel.

A gyorsrúgás a legfiatalabbak kedvence,

de valamennyi korcsoportnak lehetősége van ebben a versenyben is kipróbálnia magát. Elektronikus lábfejvédőben kell megrúgni a protektort, a végrehajtásra húsz másodperc áll rendelkezésre. A vállalkozó kedvűek egymás után következnek, mindenki kétszer kísérletezhet, s a jobbik eredményt veszik figyelembe a sorrend megállapításánál. Rúgása gyorsaságát ki-ki maga is ellenőrizheti, mivel az eredményjelző tábla folyamatosan mutatja a teljesítményt.

(Kiemelt képen: 2025 után idén is Szigetszentmiklós a házigazda Forrás: mtsz.hu)