A hónap utánpótlásedzője: Ligeti Richárd birkózótréneré a márciusi díj

Munkatársunktól utanpotlassport.hu
2026.04.20. 15:06
null
Ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át A hónap utánpótlásedzője márciusi díját az alapító Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége képviselői. A kitüntető cím Ligeti Richárd birkózótréneré lett.

A díj ötödik évadának hetedik (összességében 51.) kiírásában Ligeti Richárd birkózó-, Nagy László sportlövő- és Szigeti Csongor atlétaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a márciusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakágának 32 éves vezetőedzője, az U23-as és a felnőttválogatott szövetségi edzője, a Haladás VSE szakosztályvezetője vehette át.

Ligeti Richárd mielőtt az edzői hivatást választotta, maga is eredményes versenyző, kétszeres felnőtt magyar bajnok volt, nagyválogatottságig vitte, majd a 2019-es Eb-szereplés után felhagyott az aktív birkózással. Nevelőegyesülete, a Haladás VSE utánpótlásedzőjeként kezdte a tréneri pályát, és először a legkisebbeknél próbálta ki magát, majd az idősebb a korosztályok fiataljaival dolgozott. Viszonylag hamar igazán nagy sikerben volt része: szombathelyi tanítványa, Gellén Milán 2021-ben bronzérmet szerzett a kadét Európa-bajnokságon a szabadfogásúak nehézsúlyú mezőnyében. A következő évben felkérték az U17-es leányválogatott szövetségi edzőjének, és a korosztály kontinensviadalán László Nikolettet Eb-aranyhoz Terék Gerdát pedig ezüsthöz segítette. Még abban az esztendőben a kadét-világbajnokságon Terék ismét a döntőig jutott, és újabb ezüstérmet nyert. Ligeti a válogatott mellett a csepeli központi nevelőműhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is munkát vállalt a női szakág edzőjeként. Időközben a válogatottnál felkerült az U20-asokhoz, majd az U23-asokhoz, és az elmúlt években számos kiemelkedő sikernek volt tevékeny részese. Ez idő alatt többek között az ő irányítása mellett szerzett a juniorkorosztályban világ- és Európa-bajnok címet Elekes Enikő, valamint lett U23-as és U20-as Európa-bajnok, illetve U20-as vb-harmadik Terék Gerda, kétszeres U20-as Eb-győztes és vb-bronzérmes Nyikos Veronika is. Legismertebb tanítványai közé tartozik a már említett Elekes, Terék és Nyikos mellett az egyaránt U20-as vb-bronz- és Eb-ezüstérmes Szenttamási Róza, illetve az U15-ös Európa-bajnok, U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Éda. Jelenleg az U23-as és a felnőtt női válogatott edzője. Mindeközben tavaly visszatért Szombathelyre, ahol tavaly márciusban a Haladás szakosztályvezetőjének is kinevezték a válogatottbeli és a KIMBA-s feladatai mellett. Jelenleg mintegy 35-40 lánnyal foglalkozik edzőként.

Ligeti Richárd Csabai Edvintől, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatójától veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

Március első felében a vajdasági Nagybecskereken rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot, amelyen a mieink négy érmet nyertek, és ezekből hármat a Ligeti Richárd által felkészített lányok szállítottak (egy arany, két bronz).

A magyar küldöttségből Terék Gerda szerepelt a legjobban, aki elsőéves U23-asként fantasztikus menetelést mutatott be, és nem talált legyőzőre az 55 kilósok súlycsoportjában.

A végső győzelemig vezető úton sorrendben török, spanyol, fehérorosz és azeri versenyzőt vert, ráadásul igencsak fölényesen:

a négy meccsén összesítésben 37–1-es pontaránnyal múlta felül a riválisait.

Szenttamási Róza (57 kg; Csepel TC-KIMBA) és Pók Karolina (68 kg; Vasas) egyaránt a harmadik helyen végzett.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Gulyás István mesteredző, korábbi szövetségi kapitány méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a mester tanítványa, Terék Gerda is.

Ligeti Richárd a díj történetének 51. kitüntetettje Fotó: Vasas Attila

Csabai Edvin kiemelte, hogy a birkózósport az élen jár az edzői életpályamodellek menedzselésében, és azt tapasztalja, hogy a sportágban dolgozó szakemberekben megvan az igény a folyamatos fejlődésre. Gulyás István annyiban párhuzamot vont a saját és Ligeti karrierje között, hogy mindketten nagyon fiatalon választották a tréneri hivatást, majd hozzátette:

Terék Gerda hasonló személyiségnek nevezte magát és edzőjét, miközben hangsúlyozta, hogy mennyire harmonikusan tudnak együttműködni, mivel a szőnyegen és azon kívül is mindig számíthat felkészítője tanácsaira, intelmeire.

A díjazott azt hangsúlyozta, hogy a

Amikor azt a kérdést kapta, hogy véleménye szerint, mi az utánpótlástréner legfontosabb feladata, így válaszolt: „Az, hogy a mindennapokban egyengesse a tanítványa útját, ha pedig a fiatal hibázik, visszaterelje a helyes ösvényre.”

(Kiemelt képünkön: a díjátadó résztvevő, balról: Bruckner Gábor, Gulyás István, Ligeti Richárd, Terék Gerda, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila)

