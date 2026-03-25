Kosárlabda: Szopori Bence kinőtte magát vezéregyéniséggé Pécsen

Rendkívül meggyőzően teljesít címvédőként az NKA Pécs U16-os fiú kosárlabdacsapata, amely a legutóbbi fordulóban éppen a listavezetőt, papíron legnagyobb riválisát, a Budapesti Honvéd győzte le (71–65). Ezzel Moosz Milán együttese 14/3-ra javította a szezonbeli mérlegét, és a második helyen áll a felsőházi (Piros csoport) rájátszásban, méghozzá azonos mutatóval az éllovas Honvéddal. Ha pedig a Pécs szerdán délután hazai pályán legyőzi a Körmendet, akkor rögtön az első helyre ugrik.

A remeklő Rátgéber-alakulat legeredményesebb játékosa Szopori Bence, aki elsőéves kadétként dominál a korosztályban:

20,4 pontot, 5,8 lepattanót, 1,8 gólpasszt, 1,6 szerzett labdát és 25,5-ös VAL-mutatót átlagol az évadban;

mind a pontszerzés, mind a teljesítményindex terén a második legjobb a felsőházi rájátszásban.

„A korábbi szezonokban én még leginkább kiegészítő játékosként tekintettem saját magamra, és a stabil, jó teljesítményre törekedtem, viszont csak ritkán tudtam kiemelkedőt alkotni – nyilatkozta az U16-os válogatott Szopori az Utánpótlássportnak. –

Azonban a sok munkával, amit az évek során belefektettem a kosárlabdázásba, sikerült szintet lépnem, és úgy érzem, most már képes vagyok húzóembere is lenni a csapatomnak.

A dobáskiválasztásban, a labdavezetésben, illetve dobáshatékonyságban is jelentős fejlődésen mentem keresztül az elmúlt egy évben, és ezt főleg az edzőmnek köszönhetően, aki minden egyes nap támogat és nagyon hisz bennem."

Szopori Bence Forrás: NKA Pécs

Bence az előző évadban a serdülő-, illetve a kadétkorosztályban is bajnok lett a Péccsel, és a fiatalabbak között az aranyérem mellé az All Star-csapatba is bekerült az országos döntőben. Idén a kadétok mezőnyében törhet hasonló babérokra, majd várhatóan a nyáron az U16-os Európa-bajnokságon is nagy szerep juthat neki a nemzeti együttesben.

A klubcsapattal egyértelmű célunk a bajnoki cím megszerzése, szeretnénk ismét győzni, és újabb aranyéremmel zárni az idényt.

Eddig összességében jól alakultak az eredményeink, elégedettek lehetünk a szereplésünkkel, a csapat kemény dolgozik az edzéseken és a meccseken is, és mindent elkövetünk, hogy az évad végi országos döntőben tudjuk majd a csúcsformánkat hozni. Motivált és izgatott vagyok, hogy minél jobb formában zárjam a klubszezont, hogy aztán a nyáron a válogatottban is bizonyítani tudjak, és beverekedjem magam az Eb-keretbe is."

(Kiemelt kép forrása: NKA Pécs)