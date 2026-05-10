Birkózás: hétfőn kezdődik a bulgáriai U17-es Európa-bajnokság

Május 11. és 17. között Szamokov ad otthont az U17-es birkózók idei Európa-bajnokságának. Az elmúlt években megszokott, júniusi időponthoz képest ezúttal egy hónappal korábban rendezik meg a kadétkorosztály Eb-jét. A lehetséges harminc súlycsoportból csak háromban nem lesz magyar induló, így összesen 27 versenyzőnek (szakáganként kilenc-kilenc-kilenc) szurkolhatunk Bulgáriában.

A legnagyobb reményekkel a lányok utazhatnak ki a kontinensviadalra,

közülük is Zsitovoz Mária (53 kg), aki tavaly elsőévesként Eb-aranyat és vb-bronzot nyert az U17-esek között, így most címvédőként vághat neki az Eb-nek.

Az idén valamennyi hazai és nemzetközi válogatóversenyt megnyerte, így remek formában és önbizalommal telve léphet szőnyegre majd Szamokovban is. Sillei Janka 2025-ben még serdülőkorúként versenyezve szerzett U17-es és U15-ös Európa-bajnoki címet és U17-es vb-ezüstöt, viszont ezúttal már nem a 46, hanem az 57 kilósok között láthatjuk küzdeni. Persze, mellettük is található olyan birkózó található a leánycsapatban (Bárány-Almási Bianka és Szentpál Vivien), aki nyert már érmet korábban korosztályos világversenyen, és akár most is odaérhet az élmezőnybe.

Sillei Janka Forrás: MBSZ/UWW

A kötöttfogású fiatalok az elmúlt hónapokban az itthoni válogatók mellett Törökországban, Romániában és Horvátországban jártak külföldi versenyeken, és mérhették fel a tudásukat a nemzetközi szinthez képest. Csakhogy a legjobbakat említsük:

a 92 kilósoknál szereplő Antaly Sándor a hazai viadalok magabiztos megnyerése mellett Antalyában sem talált legyőzőre,

míg ugyanott Juhász Imre (65 kg) harmadikként zárt.

Egyébként rajtuk kívül még az U17-es Eb-harmadik Kovács Kevére (55 kg) és az U15-ös Eb-második Budai Milánra (60 kg) is mindenképpen érdemes lehet odafigyelni. Amikor Korpási Bálint szövetségi edzőt néhány hete kérdeztük a várakozásokról, elmondta: alapvetően erős, összetartó csapat várhatja az Eb-t. A szabadfogásúaknál visszafogottabbak a remények, leginkább pontszerző helyezésben és a tisztes helytállásban lehet bízni.

Az Európa-bajnokság programja hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel kezdődik, majd szerdától a lányok, péntektől pedig a szabadfogásúak következnek.

A magyar küldöttségtől két-három érem lehet a reális elvárás Szamokovban.

A tavalyi, szkopjei U17-es Eb-n két arannyal és három bronzzal zártak a mieink (négy éremmel a lányoktól, egy a kötöttfogásúaktól), és ahogyan fentebb említettük, az egy évvel ezelőtti mindkét győztes, Zsitovoz Mária és Sillei Janka most újra ott lesz a mezőnyben.

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZAMOKOV (BULGÁRIA)

Kötöttfogású csapat:

Edzők: Madarasi Gábor, Korpási Bálint

45 kg: nincs induló

48 kg: Tombor Benedek (DKSE-KIMBA)

51 kg: Kurdi Dániel (Csepeli BC)

55 kg: Kovács Keve (Egri VSI-KIMBA)

60 kg: Budai Milán (Ceglédi VSE-KIMBA)

65 kg: Juhász Imre (Egri VSI-KIMBA)

71 kg: Czuczor Ervin (BHSE-KIMBA)

80 kg: Szilágyi Dominik (Dorogi AC-KIMBA)

92 kg: Antaly Sándor (ESMTK-KIMBA)

110 kg: Szécsényi Kornél (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA)



Női csapat:

Edzők: Szatmári Zsolt, Kocsis Gábor, Sleisz Gabriella

40 kg: Busch Bianka (KESI)

43 kg: Báger Dorina (Nyársapáti SZSE-KIMBA)

46 kg: Szentpál Vivien (Dél-Zselic SE-KIMBA)

49 kg: Erdei Lea (Soltvadkerti TE)

53 kg: Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA)

57 kg: Sillei Janka (Vasas SC)

61 kg: Balázs Zea (VS Dunakeszi-KIMBA)

65 kg: Veres Szonja (BHSE-KIMBA)

69 kg: nincs induló

73 kg: Bárány-Almási Bianka (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA)



Szabadfogású csapat:

Edzők: Farkas Gábor, Sükösd Attila

45 kg: Viszkok Bence (Abonyi BC)

48 kg: Banai Erik (Tatabányai SC)

51 kg: Pécsi Szebasztián (BVSC-Zugló)

55 kg: Sumejko Kiril (Vasas SC)

60 kg: Hideg Balázs (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA)

65 kg: Láng Vince (Vasas SC)

71 kg: Zemen Márk (Újpesti TE)

80 kg: Tugyi Zétény (Jászberényi BC)

92 kg: Simon Zsombor (KESI)

110 kg: nincs induló

(Kiemelt képen: Zsitovoz Mária Forrás: UWW/MBSZ)