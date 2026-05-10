Vízilabda: az UVSE és a BVSC nyert aranyat a gyermekbajnokságban

Ezen a hétvégén a gyermek korosztály kezdte meg az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságok nyolcas döntőinek sorát. Péntektől vasárnapig a fiúk az egri Bárány uszodában, a lányok a székesfehérvári Csitáry G. Emil Városi Uszodában ugranak vízbe az érmekért.

A fiúknál végül megismétlődött a tavalyi döntő. Egy éve az UVSE 13–12-re nyert az OSC ellen és most is ez a két csapat küzdött az aranyért. A gólgazdag találkozón ezúttal is a lilák bizonyultak jobbnak,

az UVSE 17–14-re múlta felül a Semmelweis OSC együttesét,

így megvédte a bajnoki címét. A fináléban az UVSE-s Fráter Olivér 5 gólt szerzett, az ezüstérmes újbudaiaktól Maschl Bertalan 6 gólig jutott. A bronzmérkőzésen a KSI 16–11-re győzte le a BVSC-Zuglót.

Az UVSE volt a legjobb a fiúk nyolcas döntőjében Forrás: UVSE

A lányok döntőjében a tavalyi ezüstérmes Dunaújváros és a BVSC találkozott. A zuglóiak remek játékkal rukkoltak, a harmadik negyedben hat gólt lőttek és

végül 11–7-es sikerrel érdemelték ki az aranyat.

A BVSC nyerte a leány gyermekbajnokságot Forrás: Fehérvár VSE

A döntőben a BVSC-s Sáros Emese 3, a DFVE-s Khoór Kamilla 4 találatot jegyzett. A harmadik helyért a házigazda Fehérvár VSE szintén 11–7-re nyert a tavalyi bajnok UVSE ellen.

(Kiemelt kép forrása: UVSE)