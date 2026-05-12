Kézilabda: Egyiptom felé vették az irányt a juniorok és az ifik

Világversenyek előtt állnak a korosztályos fiú kézilabda-válogatottak. A serdülők (2010-es és 2011-es születésűek) Szabó Levente szövetségi edző irányításával ebben az évben még nem szerepelnek ilyen eseményen, a juniorok (2006-2007) és az ifjúságiak (2008-2009) azonban egyaránt Európa-bajnokság előtt állnak.

A csapatoknak az utolsó közvetett felkészülési hét érkezett el május 11-én, az Eb-re gyúró együttesek pedig egyaránt

Egyiptom felé vették az irányt, hogy felkészülési mérkőzéseket játsszanak a házigazdákkal.

Kedd délután 17 órától a juniorok, 19 órától pedig az ifik mérik össze a tudásukat az egyiptomiakkal, a visszavágókat pedig csütörtök rendezik ugyanezekben az időpontokban, igaz, akkor a fiatalabbak kezdenek majd.

A juniorok (Sótonyi László irányításával) és az ifjúságiak (szövetségi edző: Gulyás István) is júliusban kezdenek, előbbiek 8. és 19. között Romániában méretik meg magukat, Szlovénia, Csehország és Lengyelország együttese lesz az ellenfelük a csoportban. Utóbbiak Szerbia felé veszik majd az irányt, július 29. és augusztus 9. között rendezik meg az Eb-t, amelyen egy kvartettbe kerültek Izland, Svájc és Montenegró csapatával.

Ahogyan a cikk elején említettük, a serdülőknek nem rendeznek idén világversenyt, ettől függetlenül ugyanúgy edzőtáborba vonultak a 2010-2011-esek. Az A-válogatott (amit javában 2010-esek alkotnak) Lipóton készül a hét első felében, majd Lengyelországba utazik, hogy Szczyrk városában két meccset játsszon a házigazdákkal: előbb pénteken, majd szombaton, mindkétszer 16 órás kezdéssel.

A serdülő B-válogatott május 11-13. között Budapesten tartja az edzőtáborát.

