Labdarúgás: legyőzte az U16-os válogatott a svédeket Telkiben
Egygólos győzelmet aratott az U16-os labdarúgó-válogatott a svédek elleni, Telkiben lejátszott felkészülési mérkőzésen.
A Szalai László vezette U16-os fiú labdarúgó-válogatott – Orji Dávid első félidőben szerzett találatával – 1–0-ra legyőzte a svédek korosztályos együttesét Telkiben, felkészülési mérkőzésen. A két csapat pénteken 11:30-kor ismét megmérkőzik egymással.
U16-OS NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TELKI
Magyarország–Svédország 1–0 (1–0)
Magyarország: Mácsik Marcell – Pető Botond, Hermann Dávid, Sinka Boldizsár, Bagó Bennett – Piróth Edvin, Sárdi Márk (Angyal Adrián, 68.) – Élő Csongor (Zsuppán Kornél, 82.), Orji Dávid (Szegedi Botond, 48.), Veves Panagiotis Daniel (Mester Milán, 68.) – Farkas Timót
Gólszerző: Orji
(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)
