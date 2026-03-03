Kézilabda: Négy Nemzet-torna jön a junior női válogatottnak
Hétfőn kezdték meg a közös munkát 2026 első összetartásán a korosztályos magyar leány kézilabda-válogatottak.
A szakágban a korábbi évekhez képest
visszafogottabb eredményekkel zártak a nemzeti csapataink tavaly,
a juniorok és az ifjúságiak az Európa-bajnokságukon egyaránt a hetedik helyet szerezték meg, az ifik – a vb-hez képest másik kerettel – az EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) is megmérették magukat, és hatodikként zártak.
Az említett két korosztály idén sem marad világverseny nélkül: az ifik (2008-as és 2009-es születésű játékosok) az első világbajnokságukra készülnek, ezen a héten előbb Lipóton töltenek el pár napot, majd Svájc felé veszik az irányt, ahol a házigazdákkal két felkészülési meccset játszanak.
A juniorok (2006-2007) 2024-ben még ifjúságiként már szerepeltek vb-n, akkor ötödikként zártak,
az idei világbajnoksággal pedig az utánpótláskortól búcsúznak el a játékosok
– az egyébként is felfokozott hangulatú nyári időszakot az érettségi vizsgák teszik még izgalmasabbá a csapattagoknak.
Juniorválogatott:
Időpont: március 1–7.
Helyszín: Inárcs
Március 5., 18:00 – Magyarország – Románia
Március 6., 18:00 – Magyarország – Kína
Március 7., 14:00 – Magyarország – Németország
Ifjúsági válogatott:
Időpont: március 1–7.
Helyszín: Lipót, majd Svájc
Március 5., 16:00 – Svájc – Magyarország
Március 6., 16:00 – Svájc – Magyarország
Serdülőválogatott:
Időpont: március 1–6.
Helyszín: Gyál
Március 5., 16:00 – Magyarország – Svájc
Március 6., 11:00 – Magyarország – Svájc
A serdülőválogatott B-kerete is találkozik, a lányok március 2-4. között dolgoznak Gyálon.
