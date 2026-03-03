Kézilabda: Négy Nemzet-torna jön a junior női válogatottnak

Hétfőn kezdték meg a közös munkát 2026 első összetartásán a korosztályos magyar leány kézilabda-válogatottak.

A szakágban a korábbi évekhez képest

visszafogottabb eredményekkel zártak a nemzeti csapataink tavaly,

a juniorok és az ifjúságiak az Európa-bajnokságukon egyaránt a hetedik helyet szerezték meg, az ifik – a vb-hez képest másik kerettel – az EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) is megmérették magukat, és hatodikként zártak.

Az említett két korosztály idén sem marad világverseny nélkül: az ifik (2008-as és 2009-es születésű játékosok) az első világbajnokságukra készülnek, ezen a héten előbb Lipóton töltenek el pár napot, majd Svájc felé veszik az irányt, ahol a házigazdákkal két felkészülési meccset játszanak.

A juniorok (2006-2007) 2024-ben még ifjúságiként már szerepeltek vb-n, akkor ötödikként zártak,

az idei világbajnoksággal pedig az utánpótláskortól búcsúznak el a játékosok

– az egyébként is felfokozott hangulatú nyári időszakot az érettségi vizsgák teszik még izgalmasabbá a csapattagoknak.

A serdülő leány kézilabda-válogatott Forrás: MKSZ, archív

A korosztályos leány kézilabda-válogatottak heti programja



Juniorválogatott:

Időpont: március 1–7.

Helyszín: Inárcs



Március 5., 18:00 – Magyarország – Románia

Március 6., 18:00 – Magyarország – Kína

Március 7., 14:00 – Magyarország – Németország



Ifjúsági válogatott:

Időpont: március 1–7.

Helyszín: Lipót, majd Svájc



Március 5., 16:00 – Svájc – Magyarország

Március 6., 16:00 – Svájc – Magyarország



Serdülőválogatott:

Időpont: március 1–6.

Helyszín: Gyál



Március 5., 16:00 – Magyarország – Svájc

Március 6., 11:00 – Magyarország – Svájc



A serdülőválogatott B-kerete is találkozik, a lányok március 2-4. között dolgoznak Gyálon.

(Kiemelt képünkön: a juniorválogatott a 2025-ös U19-es Eb-n Forrás: EHF)