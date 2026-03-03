Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Négy Nemzet-torna jön a junior női válogatottnak

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.03.03. 16:42
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
A nyári világversenyekre készülő korosztályos leány kézilabda-válogatottak az év első edzőtáborában dolgoznak ezen a héten.

Hétfőn kezdték meg a közös munkát 2026 első összetartásán a korosztályos magyar leány kézilabda-válogatottak. 

A szakágban a korábbi évekhez képest

visszafogottabb eredményekkel zártak a nemzeti csapataink tavaly,

a juniorok és az ifjúságiak az Európa-bajnokságukon egyaránt a hetedik helyet szerezték meg, az ifik – a vb-hez képest másik kerettel – az EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) is megmérették magukat, és hatodikként zártak.

Az említett két korosztály idén sem marad világverseny nélkül: az ifik (2008-as és 2009-es születésű játékosok) az első világbajnokságukra készülnek, ezen a héten előbb Lipóton töltenek el pár napot, majd Svájc felé veszik az irányt, ahol a házigazdákkal két felkészülési meccset játszanak.

A juniorok (2006-2007) 2024-ben még ifjúságiként már szerepeltek vb-n, akkor ötödikként zártak,

az idei világbajnoksággal pedig az utánpótláskortól búcsúznak el a játékosok

 – az egyébként is felfokozott hangulatú nyári időszakot az érettségi vizsgák teszik még izgalmasabbá a csapattagoknak.

A serdülő leány kézilabda-válogatott Forrás: MKSZ, archív
A korosztályos leány kézilabda-válogatottak heti programja

Juniorválogatott:
Időpont: március 1–7.
Helyszín: Inárcs 

Március 5., 18:00 – Magyarország – Románia
Március 6., 18:00 – Magyarország – Kína
Március 7., 14:00 – Magyarország – Németország

Ifjúsági válogatott:
Időpont: március 1–7.
Helyszín: Lipót, majd Svájc

Március 5., 16:00 – Svájc – Magyarország
Március 6., 16:00 – Svájc – Magyarország

Serdülőválogatott:
Időpont: március 1–6.
Helyszín: Gyál

Március 5., 16:00 – Magyarország – Svájc
Március 6., 11:00 – Magyarország – Svájc

A serdülőválogatott B-kerete is találkozik, a lányok március 2-4. között dolgoznak Gyálon.

(Kiemelt képünkön: a juniorválogatott a 2025-ös U19-es Eb-n Forrás: EHF) 

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: a Kazincbarcikáé a legtöbb fiatalperc a 24. fordulóban

Utánpótlássport
8 órája

Kosár: jól halad az építkezéssel az U18-as fiúválogatott a nyári Eb-re

Utánpótlássport
22 órája

Műkorcsolya: hat versenyző képviseli a magyar színeket a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Labdarúgás: vereséggel kezdték az Eb-selejtezőket az U17-es lányok

Utánpótlássport
2026.03.01. 20:57

Cselgáncs: két magyar érem a poreci ifjúsági Európa-kupa-versenyen

Utánpótlássport
2026.03.01. 19:18

Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Utánpótlássport
2026.03.01. 17:48

Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Utánpótlássport
2026.03.01. 16:29

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
2026.03.01. 14:53
Ezek is érdekelhetik