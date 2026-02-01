Nemzeti Sportrádió

Tekvondó: Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek Békéscsabán

2026.02.01. 17:04
tékvondó utánpótlás utánpótlássport
Március 21-én rendezik Békéscsabán a tekvondósok Olimpiai Reménységek Versenyét.

Gyerek-, kadét-, junior- és felnőttkategóriában is Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek Békéscsabán március 21-én. Az előző évben is a megyeszékhelyen gyűlt össze a nemzetközi mezőny, amely négy ország 300 versenyzőjéből állt. Érdekesség, hogy az első országos tekvondóbajnokságot, 1990-ben éppen Békéscsabán tartották, így a sportág hagyományos helyszínének számít.

(Kiemlet képünk forrása: Magyar Taekwondo Szövetség)

Ezek is érdekelhetik