Tekvondó: Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek Békéscsabán

Gyerek-, kadét-, junior- és felnőttkategóriában is Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek Békéscsabán március 21-én. Az előző évben is a megyeszékhelyen gyűlt össze a nemzetközi mezőny, amely négy ország 300 versenyzőjéből állt. Érdekesség, hogy az első országos tekvondóbajnokságot, 1990-ben éppen Békéscsabán tartották, így a sportág hagyományos helyszínének számít.

(Kiemlet képünk forrása: Magyar Taekwondo Szövetség)