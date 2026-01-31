Nemzeti Sportrádió

Terepkerékpár: Vas Barnabás hatodik lett a hollandiai U23-as vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 14:49
null
Címkék
Takács Zsombor utánpótlás terepkerékpár utánpótlássport Vas Barnabás
Vas Barnabás a hatodik, Takács Zsombor a 15. helyen végzett az U23-asok versenyében a hollandiai Hulstban zajló terepkerékpáros világbajnokságon.

Két magyar fiatal szereplését figyelhettük szombaton az U23-as fiúk futamában a hulsti terepkerékpáros (cyclo-cross) világbajnokságon.

A mieink közül Vas Barnabás teljesített jobban, aki az előkelő hatodik helyen zárt,

méghozzá 36 másodperccel a győztes, a belga Aaron Dockx mögött célba érve. Másik indulónk, Takács Zsombor a 15. helyen fejezte be a versenyt 1 perc 35 másodperces hátrányban.

Vasárnap a junior fiúk között Berencsi Benedek, az U23-as lányok mezőnyében Bruchner Regina lesz érdekelt.

(Kiemelt képen: Vas Barnabás Fotó: Rizán Zsolt/BringaSport)

 

Takács Zsombor utánpótlás terepkerékpár utánpótlássport Vas Barnabás
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: Gachályi és Nagy is bronzérmes a kairói junior-világkupán

Utánpótlássport
2 órája

Kosárlabda: újabb győzelem az U16-osoktól a Szent István-kupán

Utánpótlássport
19 órája

Hoffmann Nóra: A gyereknek csak a képessége szabjon határt

Utánpótlássport
Tegnap, 15:56

Kosár: „Szeretnék a nagycsapatok ellen is bizonyítani” – Drahos Leila

Utánpótlássport
2026.01.29. 19:51

Kosár: fölényes sikerrel kezdtek az U16-os fiúk a Szent István-kupát

Utánpótlássport
2026.01.29. 16:21

Jégkorong: felfelé ívelő pályán a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2026.01.29. 09:01

Hoki: „Az volt a legjobb, hogy a fiúkat láttam örülni” – Tokaji Viktor

Utánpótlássport
2026.01.28. 16:19

Short track: nyolc magyarral csütörtökön kezdődik a junior-vb

Utánpótlássport
2026.01.28. 11:11
Ezek is érdekelhetik