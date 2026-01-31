Terepkerékpár: Vas Barnabás hatodik lett a hollandiai U23-as vb-n

Két magyar fiatal szereplését figyelhettük szombaton az U23-as fiúk futamában a hulsti terepkerékpáros (cyclo-cross) világbajnokságon.

A mieink közül Vas Barnabás teljesített jobban, aki az előkelő hatodik helyen zárt,

méghozzá 36 másodperccel a győztes, a belga Aaron Dockx mögött célba érve. Másik indulónk, Takács Zsombor a 15. helyen fejezte be a versenyt 1 perc 35 másodperces hátrányban.

Vasárnap a junior fiúk között Berencsi Benedek, az U23-as lányok mezőnyében Bruchner Regina lesz érdekelt.

(Kiemelt képen: Vas Barnabás Fotó: Rizán Zsolt/BringaSport)