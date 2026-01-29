Kosár: „Szeretnék a nagycsapatok ellen is bizonyítani” – Drahos Leila

Mint arról beszámoltunk, pályafutása eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a múlt hét végén Drahos Leila a felnőtt első osztályú kosárlabda-bajnokságban. Az ELTE BEAC-Újbuda 2007-es születésű irányító-hátvédje 23 pontot dobott, illetve emellé 7 lepattanót, 4 gólpasszt, 2 szerzett labdát és összességében 28-as VAL-mutatót jegyzett a Cegléd otthonában. Ugyanakkor az U20-as válogatott reménységnek nem ez volt az első igazán kiemelkedő mérkőzése a szezonban, az elmúlt hetekben, hónapokban sorra hozza a remek produkciókat. Jól jelzi a fejlődését, hogy az előző évadbeli 7,9-es pontátlagát mostanra 11,9-re növelte az NB I/A-csoportban.

„Szeptemberben sajnos kisebb bokasérüléssel indítottam a szezont, így az első három meccsünkön nem is tudtam pályára lépni, utána viszont mihelyt visszatértem,

sikerült gyorsan visszarázódnom, egy-két forduló elteltével már újra a régi önmagamat tudtam idézni, és jó formában éreztem magam

– mondta Drahos az Utánpótlássportnak. – Ebben az októberi-novemberi időszakban ráadásul sorban jöttek számunkra a fontos találkozók a közvetlen riválisok ellen, emiatt pedig nagy szüksége volt a csapatnak tőlem is az erős teljesítményekre. Hál'istennek ebben a periódusban zsinórban három ki-ki mérkőzést is megnyertünk, s ezeken nekem is egészen jól ment, ami a sérülésből visszatérve, extra önbizalmat adott nekem, így sikerült elkapnom a fonalat.

Egyénileg az volt az egyik legfőbb célom erre a szezonra, hogy ne csak a velünk egy szinten lévő vagy gyengébb csapatok ellen legyek képes ponterős játékra, hanem a nagycsapatok is tudjak bizonyítani.

Persze, ez még nem jön össze nekem minden alkalommal, de úgy érzem, már egyre több olyan meccsem akad, amikor a legjobbak ellen is megállom a helyem.”

Drahos Leila szintet lépett az A-csoportban Forrás: ELTE BEAC-Újbuda

Leila továbbra is az élvonal legeredményesebb U20-as játékosa. Az elmúlt 11 meccsén 14,3 pontot dobott átlagban, és ha pusztán ezt a termését vesszük alapul, akkor ezzel az előkelő 14. helyen állna a jelenlegi pontlistán. A 18 esztendős fiatal teljesítményével a tabella hetedik helyen álló BEAC egyik, hanem legfontosabb vezéregyénisége. Már három alkalommal is beválasztották az adott forduló álomcsapatába.

„Ez már a harmadik idényem az A-csoportban, és ahogy az elsőről a másodikra, úgy a másodikról a harmadik szezonomra is jelentősen növekedett a dobáskísérleteim száma.

Ennek egyrészről örülök, viszont nyilván, ez nagyobb felelősséggel is jár. A szakmai stáb egyre nagyobb feladatokat bíz rám támadásban és védekezésben egyaránt, és kifejezetten élvezem ezt a nagyobb szerepet.

Úgy érzem, a dobáshatékonyságban és a döntéshozatalban még van hova fejlődnöm, ezen a két területen nem vagyok megelégedve magammal. Úgy érzem, alapvetően nem is a támadójáték az, amiben leginkább előre tudtam lépni, hanem sokkal inkább a védekezés.

Többnyire az ellenfelek legjobb játékosai jutnak nekem a védőoldalon, és egyre gyakrabban sikeresen meg is tudom állítani őket egy az egyben.

Számomra ez legalább olyan fontos visszajelzés, mint a pontátlagom javulása. Összességében igyekszem a csapatnak minél hasznosabb tagja lenni. A BEAC-cal tavasszal nagy feladatok várnak ránk: a bajnokságban szeretnénk minél jobb helyen bejutni a rájátszásba, míg a Magyar-kupában a négyes döntőben lesz jelenésünk a sikerrel megvívott negyeddöntőnk után.”

(Kiemelt kép forrása: ELTE BEAC-Újbuda)