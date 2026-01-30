Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: újabb győzelem az U16-osoktól a Szent István-kupán

2026.01.30. 20:36
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott lett ellenfelét is legyőzte a székesfehérvári Szent István-kupán.

Moosz Milán vezette U16-os fiú kosárlabda-válogatott csütörtökön a bolgárok elleni győzelemmel nyitotta meg szereplését a rangos nemzetközi mezőnyt felvonultató, fehérvári Szent István-kupán.

Pénteken a magyarok a lett Latvian Center Of Excellence együttesét

88–64-re múlták felül.

A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám

(Kiemelt kép forrása: CBF)

