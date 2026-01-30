Kosárlabda: újabb győzelem az U16-osoktól a Szent István-kupán
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott lett ellenfelét is legyőzte a székesfehérvári Szent István-kupán.
A Moosz Milán vezette U16-os fiú kosárlabda-válogatott csütörtökön a bolgárok elleni győzelemmel nyitotta meg szereplését a rangos nemzetközi mezőnyt felvonultató, fehérvári Szent István-kupán.
Pénteken a magyarok a lett Latvian Center Of Excellence együttesét
88–64-re múlták felül.
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám
(Kiemelt kép forrása: CBF)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik