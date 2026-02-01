Superliga: FCSB–Csíkszereda

SUPERLIGA

24. FORDULÓ

FCSB–Csíkszereda 1–0 – ÉLŐ

Bukarest, Arena Nationala. 2642 néző. Vezeti: Cristian Moldoveanu

FCSB: M. Popa – Cretu, Duarte, Graovac, Radunovics – Lixandru, Tanase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Birligea (Thiam, a szünetben).

Vezetőedző: Eliasz Haralambusz

Kispadon: Tarnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

Csíkszereda: Pap - Bettini, Csürös, Palmes, Pászka - Veres – Anderson Ceará, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel (Nagy Z., a szünetben).

Vezetőedző: Ilyés Róbert.

Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Noveli, Brügger, Trif, Dusinszki, Végh, Bödő, Szalay, Hegedűs, Nagy Z.

Gólszerző: Cisotti (38.)

