Superliga: FCSB–Csíkszereda

A Csíkszereda Bukarestben vendégeskedik az FCSB otthonában a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 24. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SUPERLIGA
24. FORDULÓ
FCSB–Csíkszereda 1–0 – ÉLŐ
Bukarest, Arena Nationala. 2642 néző. Vezeti: Cristian Moldoveanu
FCSB: M. Popa – Cretu, Duarte, Graovac, Radunovics – Lixandru, Tanase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Birligea (Thiam, a szünetben).
Vezetőedző: Eliasz Haralambusz
Kispadon: Tarnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa
Csíkszereda: Pap - Bettini, Csürös, Palmes, Pászka - Veres – Anderson Ceará, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel (Nagy Z., a szünetben).
Vezetőedző: Ilyés Róbert.
Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Noveli, Brügger, Trif, Dusinszki, Végh, Bödő, Szalay, Hegedűs, Nagy Z.
Gólszerző: Cisotti (38.)
