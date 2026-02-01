Nemzeti Sportrádió

Superliga: FCSB–Csíkszereda

2026.02.01. 18:54
(Fotó: FK Csíkszereda)
A Csíkszereda Bukarestben vendégeskedik az FCSB otthonában a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 24. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA
24. FORDULÓ
FCSB–Csíkszereda 1–0 – ÉLŐ
Bukarest, Arena Nationala. 2642 néző. Vezeti: Cristian Moldoveanu 
FCSB: M. Popa – Cretu, Duarte, Graovac, Radunovics – Lixandru, Tanase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Birligea (Thiam, a szünetben). 
Vezetőedző: Eliasz Haralambusz 
Kispadon: Tarnovanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa 
Csíkszereda: Pap - Bettini, Csürös, Palmes, Pászka - Veres – Anderson Ceará, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel (Nagy Z., a szünetben). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert. 
Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Noveli, Brügger, Trif, Dusinszki, Végh, Bödő, Szalay, Hegedűs, Nagy Z. 
Gólszerző: Cisotti (38.)
 

 

