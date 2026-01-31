Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: az U16-os fiúk kikaptak a finnektől a Szent István-kupán

2026.01.31. 20:40
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott öt ponttal kikapott a finnektől a székesfehérvári Szent István-kupán.

Két győzelem után elszenvedte első vereségét az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a Székesfehérváron zajló Szent István-kupán.

Moosz Milán vezette csapat szombaton

a finn korosztályos együttestől 86–81-re kapott ki.

A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám

(Kiemelt fotó: Czakó Balázs)

