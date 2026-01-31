Kosárlabda: az U16-os fiúk kikaptak a finnektől a Szent István-kupán
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott öt ponttal kikapott a finnektől a székesfehérvári Szent István-kupán.
Két győzelem után elszenvedte első vereségét az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a Székesfehérváron zajló Szent István-kupán.
A Moosz Milán vezette csapat szombaton
a finn korosztályos együttestől 86–81-re kapott ki.
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Pécsi Bence, Halász Olivér Robin, Kiss Tamás, Fárbás Benjámin, Szabó-Haklits Márk, Csécsei Nándor, Radnóti Soma, Kelemen Attila, Szopori Bence, Makk Milán, Farkas Bence, Fuzik Noel, Csató Dániel, Vértes Botond, Bek Péter, Tarkó Döme, Kis-Mester Ádám
(Kiemelt fotó: Czakó Balázs)
