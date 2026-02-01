Úszás: klasszisok mentorszerepben

Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes hazai nagyságok közreműködésével válhat egy-egy sportági reménység hasonlóképpen kiemelkedő (vagy még jobb...) úszóvá annak az egészen különleges programnak a révén, melyet a MÚSZ talált ki és valósít meg az új esztendőben, márciustól 2026 legvégéig. Tizennégy és tizennyolc év közöttiek jelentkezhetnek szülői hozzájárulással február közepéig, akik közül

a szerencsés kiválasztottaknak olyan kiválóságok igyekeznek segíteni, mint Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Kapás Boglárka, Olasz Anna, vagy éppen Bohus Richárd és Verrasztó Dávid.

„Nem anyagi természetű a támogatás, hanem a tapasztalat, a megszerzett tudás átadása itt a fontos, s ki más tudna okosakat mondani, használható gondolatokkal szolgálni, mint olyanok, akik már sokszor bizonyítottak a vízben és a parton is” – reagált érdeklődésünkre Sós Csaba szövetségi kapitány, maga is egykori kiváló versenyző, akit a mentorprogramról kérdeztünk.

„Buktatókkal teli, hosszú útról van szó, és ezen átsegíteni a fiatalokat, nos,

nyilvánvalóan jóval hitelesebb, ha ilyen klasszisok állnak mellettük-mögöttük,

akiknek azért van ám egyfajta felelősségük is... Hiszen ők is valamilyen úton-módon jutottak fel a csúcsra, rengeteg ember segítette az ő útjukat is, nyilván ebből valamit vissza tudnak adni ők is. Tehát aki beáll mentornak, vállalkozik ilyenre, az önmagában pozitív emberi tulajdonság, a mentoráltak pedig nem kérdés, hogy jól járnak...” – mondta Sós Csaba.

A MÚSZ honlapján írtak szerint

a cél támogatni fiatal úszókat a sport és az élet kihívásaiban, segíteni a motiváció, a mentális egyensúly fenntartásában, átsegíteni őket a nehéz pillanatokon, időszakokon.

A terv az, hogy minden mentor egy fiatallal áll párba. És hogy mi a teendő?

„Motivációs levelet várunk, amely tartalmazza: miért szeretne részt venni a mentorprogramban? Milyen céljai vannak a sportban és az életben? Milyen nehézségeket érez ezek elérésében, vagy a jelenlegi életében, sporton belül vagy kívül? Miért gondolja, hogy neki kellene az egyik mentoráltnak lennie? Melyik mentorhoz szeretne kerülni?” – olvasható a honlapon. Jelentkezni pedig e-mailben lehet a [email protected] címen, február 14. éjfélig.

(Kiemelt képünkön: az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és a párizsi bronzérmes Betlehem Dávid is ott van a mentorok között Forrás: MÚSZ)