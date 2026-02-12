Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Kálmán Bálint junior Európa-bajnok Burgaszban

2026.02.12. 14:20
Címkék
Kálmán Bálint utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport junior Eb
A légpuskás Kálmán Bálint aranyérmet szerzett a juniorkorú sportlövők Burgaszban zajló Európa-bajnokságán.

Megszületett a második magyar érem is a junior sportlövők 10 méteres Európa-bajnokságán Burgaszban, miután a fiú légpuska versenyszámban Kálmán Bálint 251.1-es körrel aranyérmet nyert – számolt be a hazai sportági szövetség (MSSZ).

Az alapversenyben 629.4-es kört ért el, és ezzel az ötödik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe. A fináléban a 12. lövés után még a negyedik pozícióban foglalt helyet, amikor két 10.7-es lövést követően az élre állt. A folytatásban egy 9.8-es lövés után visszacsúszott a harmadik helyre, de az utolsó négy lövése fantasztikusan sikerült (10.8-10.6 és 10.8-10.7), és

ezzel Kálmán elhódította az Európa-bajnoki címet.

A 2024-es, győri Eb-aranya után most pályafutása során másodszor lett a kontinens legjobbja. A második német Benedikt Ascher 249.5-es körrel fejezte be, míg harmadik lett az ukrán Kirilo Buhajcev 228.8-es körrel. 

(Kiemelt kép forrása: Magyar Sportlövők Szövetsége)

