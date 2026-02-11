Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: junior Eb-bronzérmes a légpisztolyos fiúcsapat

2026.02.11. 18:50
Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A Nagy Ákos Károly, Barizs Márton Dániel, Gelencsér Zsombor Ákos alkotta légpisztolyos csapat bronzérmes lett a burgaszi junior sportlövő Eb-n.

Megszületett az első magyar érem a junior sportlövők 10 méteres Európa-bajnokságán Burgaszban, miután az első versenynapon a légpisztolyos fiúk hagyományos csapatversenyében

a Nagy Ákos Károly, Barizs Márton Dániel, Gelencsér Zsombor Ákos alkotta magyar hármas 1701 körrel a harmadik helyen végzett

15 ország csapata között. 1716 körrel a lengyelek lettek az elsők, a második helyen a törökök zártak 1707 körrel. Egyéniben Nagy Ákos Károly 576 körrel másodikként került a nyolcas döntőbe, amelyben 113.9 körrel a nyolcadik helyen végzett. Az aranyérmes a moldáv Climentii Ursu lett 240.9 körrel.

(Kiemelt képünkön: a magyar csapat a dobogó harmadik fokán Forrás: ESC)

