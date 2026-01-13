Nemzeti Sportrádió

Kézi: nívós ellenfelekkel kezdte az évet az ifjúsági fiúválogatott

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.01.13. 10:31
kezilabda utánpótlás utánpótlássport Gulyás István
Sukorón edzőtáborozott az elmúlt napokban az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott, amely felkészülési tornán a dánokkal és a franciákkal is megmérkőzött.

Nem kellett sokat várni, hogy megtartsa az év első összetartását az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott: ahogy a szakágban a többi korosztályos nemzeti csapat, úgy a Gulyás István szövetségi edző vezette 2008-as és 2009-es születésű játékosok is edzőtáborba vonultak, Sukorón tréningeztek, a programba pedig egy felkészülési torna is bekerült, méghozzá

nívós együttesek csatlakozásával.

Az első napon a magyarok utolsó másodperces góllal kaptak ki a dánoktól 29–28-ra, az utolsón pedig 28–25-re verték a franciákat; a tornát az északiak nyerték, hibátlan mérleggel.

Gulyás István Forrás: FFHandball - IconSport, archív

A csehországi ORV-hez képest több csere is történt a keretben, új beállót, átlövőket, középsőt néztünk meg – mondja az Utánpótlássportnak Gulyás. – Jól sikerült ez a pár nap, annak ellenére, hogy karácsony után járunk; nálunk ilyenkor azért megáll az élet, az északiak viszont jobban mozgásban vannak. A franciák hozzánk hasonló felkészülést követtek ezekben a hetekben. A dánok ellen nagyon szoros meccset játszottunk, és a franciák ellen is ki-ki összecsapás alakult, amely hajrájában mi tudtunk ellépni pár góllal, amit megtartottunk. A srácoktól jó teljesítményeket láttunk. Márciusban jön a következő válogatott hét, a lengyelek látogatnak hozzánk, egyelőre úgy néz ki, hogy párosmeccs lesz ellenük.”

A csapatra Európa-bajnokság vár a nyáron, a viadal július 29-én kezdődik Szerbiában, és augusztus 9-ig tart.

(Kiemelt képünk forrása: FFHandball - IconSport, archív)

