Varga Barnabásék a Celjével játszanak a Konferencialiga nyolcaddöntőjében – sorsolás

A Samsunspor, ahol Petry Zsolt a kapusedző, a Rayo Vallecanót kapta.

A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült, sőt, az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet. A pénteki sorsoláson a szereposztás vált véglegessé: minden csapat megismerte az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a lipcsei döntőt.

KONFERENCIALIGA

PÁROSÍTÁS

SAMSUNSPOR (török)–RAYO VALLECANO (spanyol)

LECH POZNAN (lengyel)–SAHTAR DONECK (ukrán)

CELJE (szlovén)–AEK ATHÉN (görög)

AZ (holland)–SPARTA PRAHA (cseh)

SIGMA OLOMOUC (cseh)–MAINZ (német)

CRYSTAL PALACE (angol)–AEK LARNACA (ciprusi)

RIJEKA (horvát)–STRASBOURG (francia)

FIORENTINA (olasz)–RAKÓW CZESTOCHOWA (lengyel)

Az első mérkőzéseket március 12-én, a visszavágókat 19-én játsszák.

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ

A kiemelt csapatok (a párosításban a másodikok) játszhatják a visszavágót hazai pályán.