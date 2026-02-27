Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabásék a Celjével játszanak a Konferencialiga nyolcaddöntőjében – sorsolás

R. P.R. P.
2026.02.27. 14:19
null
Címkék
sorsolás Konferencialiga Baráth Péter
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában pénteken délben kisorsolták a Konferencialiga nyolcaddöntőinek párosításait. Varga Barnabás csapata, az AEK Athén a Celjével játszik, míg Baráth Péter klubja, a Sigma Olomouc a Mainzcal meccsel a negyeddöntőbe jutásért.

A Samsunspor, ahol Petry Zsolt a kapusedző, a Rayo Vallecanót kapta.

A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült, sőt, az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet. A pénteki sorsoláson a szereposztás vált véglegessé: minden csapat megismerte az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a lipcsei döntőt.

KONFERENCIALIGA
PÁROSÍTÁS
SAMSUNSPOR (török)–RAYO VALLECANO (spanyol)
LECH POZNAN (lengyel)–SAHTAR DONECK (ukrán)

CELJE (szlovén)–AEK ATHÉN (görög)
AZ (holland)–SPARTA PRAHA (cseh)

SIGMA OLOMOUC (cseh)–MAINZ (német)
CRYSTAL PALACE (angol)–AEK LARNACA (ciprusi)

RIJEKA (horvát)–STRASBOURG (francia)
FIORENTINA (olasz)–RAKÓW CZESTOCHOWA (lengyel)

Az első mérkőzéseket március 12-én, a visszavágókat 19-én játsszák.

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ

 

A kiemelt csapatok (a párosításban a másodikok) játszhatják a visszavágót hazai pályán.

 
A 2025–2026-OS KONFERENCIALIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Nyolcaddöntő

február 27.

március 12., 19.

Negyeddöntő

február 27.

április 9., 16.

Elődöntő

február 27.

április 30., május 7.

Döntő

 

május 27., Lipcse, Red Bull Aréna

 

 

sorsolás Konferencialiga Baráth Péter
Legfrissebb hírek

El-sorsolás: a Braga a Ferencváros ellenfele a nyolcaddöntőben

Európa-liga
3 órája

Ezek a csapatok folytatják az Európa-liga és a Konferencialiga nyolcaddöntőjében

Európa-liga
17 órája

Konferencialiga: hiába a lengyel tini triplája, hosszabbításban továbbment a Fiorentina

Európa-konferencialiga
18 órája

Férfi kézi Ek: török csapat a Tatabánya negyeddöntős ellenfele

Kézilabda
2026.02.24. 11:34

Légióskörkép: két magyar válogatott támadó lőtt gólt a múlt héten

Légiósok
2026.02.23. 10:13

Kl: firenzei siker Bialystokban, őrült meccsen nyert a Celje

Európa-konferencialiga
2026.02.19. 23:00

Sorsoltak az FA-kupában: a Premier League utolsó helyezettje ellen folytatja a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.02.16. 19:51

A bosnyákok és a románok voltak a legnépszerűbbek – olvasóink ebbe az NL-csoportba várják a válogatottat

Magyar válogatott
2026.02.12. 16:00
Ezek is érdekelhetik