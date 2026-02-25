Birkózás: Zsitovoz ott folytatja remeklését, ahol tavaly abbahagyta

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén az FTC sportcsarnokában rendezték meg az év első válogatóversenyét az U20-as kötöttfogású és női birkózóknak. A lányok mezőnyében az ESMTK-KIMBA reménysége, Zsitovoz Mária nyújtotta az egyik legdominánsabb teljesítményt, aki 17 évesen – tehát még U17-es korúként – szerzett aranyérmet az idősebbek között az 57 kilós súlycsoportban (ráadásul a nála megszokott 53 kilóhoz képest ezúttal két kategóriával feljebb indulva). Összesítve 21–0-s pontaránnyal hozta le a mérkőzéseit a viadalon, így például nagyon magabiztosan, 10–0-s vezetésnél tussal győzte le az U17-es vb-bronzérmes, U20-as Eb-bronzérmes Kapuvári Liliánát is.

A kétszeres korosztályos Európa-bajnok és vb-bronzérmes Zsitovoz eddig tökéletes mérleggel áll idén, ugyanis korábban az idei első U17-es válogatót is győzött. Ami pedig igazán figyelemre méltó az esetében, hogy

a 2025-ös esztendő kezdete óta összesen 11 hazai és nemzetközi versenyen nyert, köztük az U17-es Európa-bajnokságon is győzött,

és csupán egyetlen alkalommal kapott ki, a tavalyi U17-es világbajnoki negyeddöntőben amerikai ellenfelétől, de végül a bronzérem megszerzése akkor is össze jött neki.

„Kicsit szokatlannak éreztem a helyzetet, mivel ez az U20-as válogató volt az első olyan versenyem, amelyen kétszer háromperces meneteket kell birkóznom, hiszen az U17-esek között még csak kétszer két percig tartanak a meccsek – mondta a pesterzsébetiek 2009-es születésű kiemelt ígérete az Utánpótlássportnak. – Kíváncsian álltam neki, kondival hogyan fogom bírni, illetve szerettem volna megtapasztalni, pontosan miként is érdemes beosztani az erőmet az ilyen helyzetekben. Alapvetően csak az volt a cél, hogy minél több jó meccset vívjak minőségi ellenfelekkel szemben, és hál'istennek ez végül kiválóan sült el, sikerült győznöm is. Ez az U20-as válogató nekem csak amolyan jutalomjátéknak bizonyult, mert nem is a saját súlyomban indultam, illetve idén még az U20-as világesemények sincsenek a terveimben, 2026-ban kizárólag a saját korosztályomra, az U17-esre fókuszálok a nemzetközi versenyzés szempontjából.

Összességében remek formában érzem magam, a téli felkészülésünk jól sikerült, úgy érzem, sokat tudtam fejlődni technikailag, illetve fizikailag is erősödtem. Motiváltan várom a nemzetközi versenyeket, különösen majd az Eb-t és vébét is.

Zsitovoz Mária (jobbra) az aranyéremért megy majd az idei U17-es Eb-re és vb-re Forrás: UWWMBSZ

Mása – a sportágban mindenki csak így szólítja – címvédőként készülhet a májusi, bulgáriai U17-es Európa-bajnokságra, majd a tavalyi harmadik helye után idén a korosztály világbajnokságán is a dobogó legfelső fokára állna.

Arra voltunk kíváncsiak: vajon mennyire érzi a terhet magán, hogy most már talán el is várják tőle a kiemelkedő eredményeket a korábbi sikereinek hatására?

Ez számomra egyáltalán nem jelent nyomást, sőt igazából az, hogy bíznak bennem, látják bennem a potenciált, csak elszántabbá, eltökéltebbé tesz, hogy elérjem a céljaimat.

Minden egyes nap úgy kelek fel, hogy csak az jár a fejemben, hogy megnyerjem idén is az U17-es Eb-t, illetve ami még nagyobb motiváció, hogy majd a vébén is odaérjek a csúcsra. A tavalyi harmadik hely után maradt bennem némi tüske, és idén szeretném a bronzot arannyá varázsolni.

Ezek a szemem előtt lebegő nagy célok hajtanak engem, és segítenek akár átlendülni a holtpontokon a szürke hétköznapok kemény edzései során.

Tudom pontosan, hogy miért csinálom az egészet, és hiszek benne, hogy a munka meg is hozza az eredményét."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)