Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Zsitovoz ott folytatja remeklését, ahol tavaly abbahagyta

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.02.25. 14:04
null
Címkék
Zsitovoz Mária ESMTK-KIMBA utánpótlás bírkózás utánpótlássport
A múlt évben U17-es Európa-bajnoki címet és világbajnoki bronzérmet szerző birkózó, Zsitovoz Mária kiváló formában kezdte az idei versenyszezont is: a U17-esek és az U20-asok első hazai válogatóversenyét is magabiztosan megnyerte.

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén az FTC sportcsarnokában rendezték meg az év első válogatóversenyét az U20-as kötöttfogású és női birkózóknak. A lányok mezőnyében az ESMTK-KIMBA reménysége, Zsitovoz Mária nyújtotta az egyik legdominánsabb teljesítményt, aki 17 évesen – tehát még U17-es korúként – szerzett aranyérmet az idősebbek között az 57 kilós súlycsoportban (ráadásul a nála megszokott 53 kilóhoz képest ezúttal két kategóriával feljebb indulva). Összesítve 21–0-s pontaránnyal hozta le a mérkőzéseit a viadalon, így például nagyon magabiztosan, 10–0-s vezetésnél tussal győzte le az U17-es vb-bronzérmes, U20-as Eb-bronzérmes Kapuvári Liliánát is.

A kétszeres korosztályos Európa-bajnok és vb-bronzérmes Zsitovoz eddig tökéletes mérleggel áll idén, ugyanis korábban az idei első U17-es válogatót is győzött. Ami pedig igazán figyelemre méltó az esetében, hogy

a 2025-ös esztendő kezdete óta összesen 11 hazai és nemzetközi versenyen nyert, köztük az U17-es Európa-bajnokságon is győzött,

és csupán egyetlen alkalommal kapott ki, a tavalyi U17-es világbajnoki negyeddöntőben amerikai ellenfelétől, de végül a bronzérem megszerzése akkor is össze jött neki.

„Kicsit szokatlannak éreztem a helyzetet, mivel ez az U20-as válogató volt az első olyan versenyem, amelyen kétszer háromperces meneteket kell birkóznom, hiszen az U17-esek között még csak kétszer két percig tartanak a meccsek – mondta a pesterzsébetiek 2009-es születésű kiemelt ígérete az Utánpótlássportnak. – Kíváncsian álltam neki, kondival hogyan fogom bírni, illetve szerettem volna megtapasztalni, pontosan miként is érdemes beosztani az erőmet az ilyen helyzetekben. Alapvetően csak az volt a cél, hogy minél több jó meccset vívjak minőségi ellenfelekkel szemben, és hál'istennek ez végül kiválóan sült el, sikerült győznöm is. Ez az U20-as válogató nekem csak amolyan jutalomjátéknak bizonyult, mert nem is a saját súlyomban indultam, illetve idén még az U20-as világesemények sincsenek a terveimben, 2026-ban kizárólag a saját korosztályomra, az U17-esre fókuszálok a nemzetközi versenyzés szempontjából.

Zsitovoz Mária (jobbra) az aranyéremért megy majd az idei U17-es Eb-re és vb-re Forrás: UWWMBSZ

Mása – a sportágban mindenki csak így szólítja – címvédőként készülhet a májusi, bulgáriai U17-es Európa-bajnokságra, majd a tavalyi harmadik helye után idén a korosztály világbajnokságán is a dobogó legfelső fokára állna.

Arra voltunk kíváncsiak: vajon mennyire érzi a terhet magán, hogy most már talán el is várják tőle a kiemelkedő eredményeket a korábbi sikereinek hatására?

Minden egyes nap úgy kelek fel, hogy csak az jár a fejemben, hogy megnyerjem idén is az U17-es Eb-t, illetve ami még nagyobb motiváció, hogy majd a vébén is odaérjek a csúcsra. A tavalyi harmadik hely után maradt bennem némi tüske, és idén szeretném a bronzot arannyá varázsolni.

Tudom pontosan, hogy miért csinálom az egészet, és hiszek benne, hogy a munka meg is hozza az eredményét."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

Zsitovoz Mária ESMTK-KIMBA utánpótlás bírkózás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: Domonkos Emese bronzérmes a kardozóknál a tbiliszi junior Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Kézilabda: kapusok a számok bűvöletében

Utánpótlássport
23 órája

Kézilabda: ellenfeleket kaptak a magyar csapatok az ifjúsági BL-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 14:23

Labdarúgás: csaknem 1400 fiatalperc az NB I 23. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Tenisz: az U16-os fiúk megmutatták, hogy valóban az elitben a helyük

Utánpótlássport
2026.02.23. 19:16

Vívás: ötödik a kadét fiú tőrcsapat az Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.23. 16:43

A jövő sztárjai: Kovács Erika sportcoach, sportmentáltréner

Utánpótlássport
2026.02.23. 08:57

Vívás: ötödik az Eb-n a kadét leány kardcsapat

Utánpótlássport
2026.02.22. 16:24
Ezek is érdekelhetik