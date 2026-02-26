Vívás: aranyérmes a leány tőrcsapat a junior Európa-bajnokságon

A Papp Jázmin, Kollár Anna, Zhou Xinyao, Polonyi Petra alkotta leány tőrcsapat aranyérmet szerzett a Tbilisziben zajló junior Európa-bajnokságon. Az együttes a hollandokat 45–27-re, a briteket 45–43-ra, a franciákat 45–29-re győzte le, végül

a döntőben 45–38-ra nyert az izraeliek ellen

– írja az MTI.

A csütörtöki versenynapon a leány kard- és a fiú párbajtőr-válogatott – Kónya Csenge, Domonkos Emese, Csonka Dorottya, Komjáthy Boglárka, valamint Antal Máté, Taivainen Bence, Balázs Bence, Pelle Domonkos összeállításban – a bronzéremért vívhatott, és mindkettő 45–42-re kikapott a franciáktól, illetve az izraeliektől.

A korosztály egyéni küzdelmeiben két bronzot szereztek a magyarok a kardozó Domonkos Emese és Vajda Oszkár jóvoltából.

A georgiai fővárosban a junior előtt a kadét korosztály versenyeit rendezték meg. Kardban Komjáthy Boglárka győzött, Godó Vilmos, párbajtőrben pedig Dékány Patrik harmadik lett. A csapatversenyekben az U17-es magyar együttesek nem végeztek dobogós helyen.

Az utolsó napon a juniorok csapatküzdelmei következnek fiú tőrben és kardban, valamint leány párbajtőrben.

