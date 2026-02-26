Két góllal legyőzte a Ludogorecet, bejutott az El-nyolcaddöntőbe a Ferencváros

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 2–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 989 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

FTC: Gróf – I. Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Romao, 68.), Ötvös (Zachariassen, 17.), Cadu – Joseph (Madarász Á., 90+3.), Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son (Nogueira, 79.), Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov (J. Andersson, 90.) – P. Sztanics, Pedro Naressi (I. Csocsev, 79.), D. Duarte – C. Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, E. Marcus (Tekpetey, 66.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

Gólszerző: Kanikovszki (14.), Zachariassen (30.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A legjobb 16 közé jutott a Ferencváros az Európa-ligában! A magyar bajnokcsapat a Ludogorecen túljutva várhatja az Európa-liga nyolcaddöntőjének sorsolását, amelyet pénteken 13 órától tartanak az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában. A legjobb 16 között a portugál Porto vagy Braga jöhet szembe, és bármelyik riválist is kapja az FTC, a bolgár csapatnál mindenképpen jóval erősebb ellenfél vár rá. A Porto európai szinten élcsapatnak számít, tekintélyes hagyománnyal, történelemmel, két BEK/Bajnokok Ligája-győzelemmel (1987, 2004), valamint két Európa-liga-trófeával (2003, 2011).

A Ferencváros rendkívül profi módon hozta le a bolgár bajnok elleni visszavágót.

Robbie Keane nem változtatta meg különösebben a múlt héten Razgradban pályára lépő csapatot, mindössze egyetlen helyen: Franko Kovacevic helyett Lenny Joseph került be a kezdőbe, és ha a francia támadó lehetőséget kapott, a gól előtt remekül készítette le a labdát az érkező Gavriel Kanikovszkinak, aki lassan Ludogorec-szakértőnek vallhatja magát, a novemberben 3–1-re megnyert alapszakasz-mérkőzés után ezúttal is a bolgárok kapujába lőtt. A korai gól nem érdemtelenül jött, a Ferencváros alaposan nekirontott ellenfelének, beigazolódott az, amiről Per-Mathias Högmo, a vendégek vezetőedzője beszélt a meccs előtt, a Fradi nem ízlelgette ellenfelét, egyből keresztben próbálta lenyelni.

A korai gól után lendületben maradt a magyar bajnok, kisebb üzemzavart csak a középpályáról Ötvös Bence kiválása okozta. A magyar játékost a razgradi mérkőzésen is le kellett cserélni, akkor a térde bánt egy ütközést. Láthatóan ezúttal is a térde fordulhatott ki, a helyzet súlyosságára jellemző, hogy a lábát le sem tudta a földre tenni, úgy segítették be az öltözőbe, majd nyomban különböző kivizsgálásokra szállították. A helyére érkező Kristoffer Zachariassen mindenesetre köszönte a lehetőséget, a 30. percben megduplázta a Fradi előnyét, míg az első találatnál Lenny Joseph volt a kiszolgáló, ezúttal a másik csatár, Bamidele Yusuf adta a gólpasszt. A hangulatra nem lehetett panasz, a hazai ultrák folyamatosan buzdították az együttest, ahogy a csapat a pályán, ők a lelátókon diktálták a tempót. A razgradi szurkolók becsületére legyen mondva, a vendégszektorban összegyűlő mintegy 80 drukker méretes dobot is hozott magával a Groupama Arénába, de a második kapott gól után nem túl nagy lelkesedéssel püfölték azt. Fél óra elteltével nemcsak ledolgozta hátrányát a Ferencváros, előnyre is szert tett, a szünetre pedig úgy vonulhattak a csapatok, hogy ha minden jól alakul, akkor nyugodt második 45 perc vár a magyar bajnokra.

Hát nem az várt!

Rögtön a szünet után kétszer is nagyot kellett védenie Gróf Dávidnak, előbb lövést, majd fejest kellett remek reflexekkel hárítania. Meleg néhány perc volt ez a Ferencváros kapuja előtt, a bolgár csapat a kétgólos hátrány tudatában egyértelműen változtatott a játékán, addigi felfogásán, a védők is sokkal bátrabban léptek fel a támadásokhoz, a támadók pedig próbáltak céltudatosabban kapu felé fordulni. Ehhez képest kis híján a Fradi döntötte el a továbbjutást, bal oldali akció végén Lenny Joseph lőtte a lécre a labdát, percekkel később pedig helyzetből lőtt a jobb oldali kapufa mellé. A találkozó ezen periódusában úgy tűnt, egyik csapat sem szeretné sokáig húzni az időt.

A Ludogorec legalább a hosszabbítás kiharcolására tört, a Ferencváros pedig szerette volna lezárni a párharcot, hiszen arra azért jó esély volt, ha jön az újabb hazai gól, abból aligha áll talpra a bolgár bajnok. Az utolsó 25 percnek úgy futott neki a két csapat, amelyik a következő gólt szerzi, egyben elképesztő lelki előnyre tesz szert. Érezte ezt Per-Mathias Högmo is, erős, jó felépítésű, agresszív támadókat vetett be, némileg szellősebbé hagyva csapata védekezését. Ezzel szemben hazai oldalon gondot jelentett, hogy éppen a hátsó alakzat leggyorsabb játékosát, Ibrahim Cissét kellett lecserélni, és kevésen múlott, hogy Mariano Gómezt is elveszítse a Fradi, Petar Sztanics úgy sípcsonton talpalta, hogy rossz volt nézni.

De ekkor már egyébként is talpon volt a ferencvárosi közönség, jöttek a hazai lehetőségek, ha a razgradi összecsapás után Robbie Keane a sok elpuskázott lehetőséget kifogásolta, a visszavágón is számtalan lehetőség maradt kihasználatlanul. A lefújás előtti pillanatokban mégis izgulni kellett, hosszas VAR-ozás után nem kapott tizenegyest a vendégegyüttes.

Ami a lényeg, a Ferencváros nagy akarattal futballozott, 2–0-ra nyert, így 3–2-es összesítéssel jutott túl a Ludogorecen, ez pedig azt jelentette, hogy a zöld-fehérek 51 esztendő után nyertek „tavaszi” európai kupapárharcot.

Pénteken 13 óra után pedig az is kiderül, a legjobb 16 között a Porto vagy a Braga jön-e szembe.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!